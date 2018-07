Un test italiano a basso costo per individuare l’Alzheimer prima che compaia : (foto: PIXOLOGICSTUDIO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images) Potrebbero essere sufficienti un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma per individuare con ampia precisione chi svilupperà l’Alzheimer. Questa la promessa di un nuova ricerca, tutta italiana, che ha messo a punto un nuovo test, di facile esecuzione e a basso costo, per chi ha già una forma di declino cognitivo ma più lieve dell’Alzheimer. Lo studio, condotto dalla ...

Vega C - al test il cuore italiano del razzo spaziale europeo : Il benvenuto a Kourou, città dello Spazio (foto: Andrea Gentile/Wired) Kourou, Guyana francese – Si chiama Vega C ed è l’ultimo arrivato tra i lanciatori europei, quei razzi che vengono utilizzati per portare in orbita i satelliti. Il suo battesimo del fuoco, il cosiddetto “maiden flight“, avverrà a fine 2019, ma i preparativi continuano a susseguirsi nel Centre spatial guyanais, la base dell’Agenzia spaziale europea ...

Wikipedia - perché oggi non funziona in italiano e contro chi protesta : Gli utenti di Wikipedia, l'enciclopedia online a partecipazione libera, si sveglieranno con una sorpresa: le pagine italiane del sito sono oscurate,

Sulla pagina Steam del remake di Resident Evil 2 vengono confermati audio e testi in italiano. Svelati i requisiti per PC e i bonus pre-order : Uno degli annunci più graditi allo scorso E3 2018 è stato sicuramente quello del remake di Resident Evil 2. Capcom ha finalmente svelato in via ufficiale il gioco che riporterà i fan alle atmosfere dell'amato secondo capitolo, con le dovute novità dal punto di vista tecnico.In attesa dell'arrivo del remake, ecco spuntare interessanti notizie Sulla pagina Steam che, tra le lingue supportate, menziona l'italiano: a quanto pare, in Resident Evil 2 ...

Maturità 2018 - prima prova/ Ultime notizie - diretta Tema italiano : analisi testo - tutti gli "eredi" di Caproni : Maturità 2018, prima prova e diretta del Tema d'italiano: tutto sulle tracce, le tipologie e le prove dell'Esame di Stato. Tracce svolte, rischio copiatura e toto-Tema(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:49:00 GMT)

MATURITÀ 2018 - PRIMA PROVA/ Ultime notizie - diretta Tema italiano : analisi del testo - spunta Baricco? : MATURITÀ 2018, PRIMA PROVA e diretta del Tema d'italiano: tutto sulle tracce, le tipologie e le prove dell'Esame di Stato. Tracce svolte, rischio copiatura e toto-Tema(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Traduzione di testi e documenti e asseverate svedese/italiano : La Traduzione dei testi e dei documenti dalla lingua svedese alla lingua italiana, o viceversa, richiede necessariamente la presenza di

Colombia - uccisi con colpi alla testa imprenditore italiano e la moglie. Vivevano nel Torinese : Per la polizia federale non è stata una rapina, ma una vera e propria esecuzione. Un imprenditore italiano di 44 anni, Roberto Gaiottino, e la moglie di origini Colombiane, Patricia Zabala Dominquez, 36 anni, sono stati uccisi in Colombia con cinque colpi di arma da fuoco. Due dei quali, scrive La Stampa, hanno colpito la testa delle vittime. Il duplice omicidio è avvenuto all’uscita di un ristorante di Risaralda, città originaria della donna, ...

Esame terza media 2018 - oggi prova di Italiano/ Tracce di testo narrativo - tema argomentativo e riassunto : Esame terza media 2018, prova di Italiano: come cambia. Le novità e gli esempi: testo narrativo, tema argomentativo e riassunto. Le proposte avanzate dal Miur(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 05:15:00 GMT)

Un italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

Vela – Campionato Italiano Dolphin 2018 : in testa Fantastica dopo la prima regata : Alla guida del Campionato Italiano Dolphin 2018 Fantastica di Giulia e Anna Navoni Una sola regata al Campionato Italiano Dolphin 2018 e in testa alla classifica (dopo 4 gare) si porta Fantastica, la barca armata dalle sorelle bresciane Giulia e Anna Navoni (Fraglia Vela Desenzano). Al comando dell’imbarcazione c’è Davide Bianchini della Canottieri Garda-Salò, già primo l’anno passato nelle acque, allora di Gargnano. A due ...

Tav - il cantiere italiano contestato : Dopo la visita al cantiere francese, oggi il reportage nella zona contestata da anni da un forte movimento di opposizione -

68 – Pop revolution - al via la serie che racconta il ’68 italiano attraverso filmati - animazioni - grafica e le testimonianze dei protagonisti : Se c’è stato un anno che più di ogni altro è stato uno spartiacque tra diverse stagioni della storia recente dell’Italia e non solo, questo è sicuramente il 1968. Con 68 – POP revolution, la nuova serie in quattro episodi al via in prima visione tv suSky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) da venerdì 25 maggio alle 21.15, si cerca di spiegare attraverso testimonianze, filmati, animazioni e grafica, come il ’68 in Italia abbia assunto ...