Un profilo per due

Claudio Marchisio esprime tutto il suo amore per la Juventus attraverso il suo profilo Instagram : “tutto cio’ che sono, tutto cio’ che voglio. Life is a matter of Black and White”. Claudio Marchisio esprime tutto il suo amore per la Juventus attraverso il suo profilo Instagram. Le voci su un suo possibile addio al bianconero si sono susseguite in questi giorni, anche se il centrocampista ha piu’ volte espresso il suo desiderio di continuare alla Juventus. E anche quest’ultimo intervento viene ...

Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere stata usata per meme omofobi : Millie Bobby Brown, attrice di 14 anni nota soprattutto per la serie Netflix Stranger Things, ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere diventata, senza alcuna colpa, soggetto di meme omofobi. Come ha scritto Variety, «non è ben chiara l’origine The post Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere stata usata per meme omofobi appeared first on Il Post.

Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere usata per meme omofobi : Millie Bobby Brown, attrice di 14 anni nota soprattutto per la serie Netflix Stranger Things, ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere diventata, senza alcuna colpa, soggetto di meme omofobi. Come ha scritto Variety, «non è ben chiara l’origine The post Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere usata per meme omofobi appeared first on Il Post.

Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine - : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale ...

Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine : Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista, aperta indagine La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale alla Bastiglia. Secondo il Corriere della Sera, l’uomo sarebbe ...

Un premier politico - di area M5s - non ingombrante per Di Maio : ecco il profilo individuato da Lega e Cinque stelle : Dopo tante fibrillazioni, il punto di caduta è a un passo. E si concretizza in un presidente del Consiglio che racchiude in sé le caratteristiche decisive e tanto agognate per superare lo stallo. Un profilo autonomo ma non eccessivamente ingombrante per Luigi Di Maio e Matteo Salvini; l'essere un politico organico a una maggioranza altrettanto politica; rappresentare il Movimento 5 stelle quale azionista di maggioranza del futuro ...

Il Capitano Maria : cast e profilo personaggi : Grandissimo successo per la nuova fiction di Rai 1 “Il Capitano Maria” con protagonista Vanessa Incontra. Scopriamo il profilo dei personaggi e il cast completo Il Capitano Maria è un successo. Record d’ascolti per la nuova fiction di Rai 1 che vede tra i protagonisti principali la bravissima Vanessa Incontrada. La serie, diretta da Andrea Porporati, è compatta da quattro episodi ed è prodotta dalla Palomar di Carlo Degli ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...