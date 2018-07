Un posto al sole | muore GIGI DEL COLLE | il padre di Serena Anticipazioni

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 17 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 17 luglio 2018: Serena (Miriam Candurro) si è confidata con Giulia (Marina Tagliaferri) e capisce che è arrivato il momento di parlare con il marito Filippo (Michelangelo Tommaso): riuscirà a trovare il coraggio? Mentre Cerruti (Cosimo Alberti) progetta la sua vacanza dei sogni, Cinzia (Veronica Mazza) impone a Guido (Germano Bellavia) le sue decisioni… I sospetti per l’omicidio ...

Un posto al Sole : anticipazioni 16 – 20 luglio 2018 : Marina Giulia Cavalli A pochi giorni dalla misteriosa morte di Veronica Viscardi, un nuovo lutto sta per colpire Un Posto al Sole. Negli episodi in onda nelle prossime settimane gli inquilini di Palazzo Palladini rimarranno, infatti, profondamente scossi dalla notizia della morte di un persona a loro molto cara. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di un personaggio molto noto della soap, già da tempo però assente dalle scene. La sua ...

Un posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2018 : il testamento di Veronica riserva delle sorprese : Il testamento della Viscardi riserva sorprese sconvolgenti, in grado di creare nuovi disequilibri all'interno dei Cantieri.

Un posto al sole anticipazioni : svolta importante per l’omicidio? [FOTO] : A Un posto al sole inizia una nuova settimana e, neanche a dirlo, gran parte dello spazio sarà ancora dedicato al caso dell’omicidio di Veronica Viscardi (Caterina Vertova). Vedremo Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continuare a gridare la sua innocenza, mentre di Valerio Viscardi (Fabio Fulco) inizieremo a conoscere il lato più “buio”, soprattutto dopo la delusione che l’uomo avrà alla lettura del testamento: la ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 16 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 16 luglio 2018: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) fa molta fatica a sopportare il regime carcerario… Nel giorno del funerale di Veronica Viscardi (Caterina Vertova), una scoperta importante potrebbe rimettere in discussione le indagini fatte finora… Serena (Miriam Candurro) rivela a Giulia (Marina Tagliaferri) che il suo rapporto con Filippo (Michelangelo Tommaso) è in via di ...

Un posto al sole spoiler : un nuovo lutto sta per colpire Palazzo Palladini : Nelle intricate trame della soap partenopea “Un posto al sole” da poco si è consumato un delitto che ha portato alla morte di uno dei personaggi più scomodi del momento, che teneva in vita le avvincenti dinamiche coinvolgenti alcuni dei personaggi principali: Veronica Viscardi. La regina di ghiaccio è morta in circostanze oscure ancora da chiarire, ma ciò che è certo, è che con la sua morte si è aperto un nuovo capitolo per i personaggi che le ...

Un posto al sole : LUCIO ALLOCCA di nuovo sul set - anticipazioni su OTELLO : Come probabilmente avete notato, siamo stati tra i pochi siti che non hanno segnalato i problemi di salute di cui ha sofferto qualche tempo fa l’attore LUCIO ALLOCCA, ciò per una precisa scelta fatta già da qualche anno: quella di non parlare (salvo in casi particolari) del privato degli interpreti, soprattutto quando il privato in questione si riferisce a momenti di difficoltà personale. Siamo però felici di potervi ora segnalare che ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 13 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 13 luglio 2018: Andrea (Davide Devenuto) non si fa illusioni e si aspetta una vacanza difficile con la figlia… Alice (Fabiola Balestriere), alquanto dispiaciuta, parla a Marco (Paolo Maja) della sua partenza, ma il ragazzo – che a sorpresa appare intrigato da Elena (Valentina Pace) – è destinato a sorprenderla… Dopo aver “digerito” le parole contrariate ...

Un posto al sole anticipazioni : ALBERTO in carcere… e ci rimane! : A Un posto al sole diventa sempre più intrigante la storyline legata alla morte di Veronica Viscardi (Caterina Vertova), che sta un po’ diventando il “giallo nazionale” dell’estate 2018. E visto che ogni giallo che si rispetti richiede un colpevole, la vicenda in questione sta per trovarne uno… salvo capire se sia quello giusto! Come avrete già capito, il tentativo di fuga di ALBERTO (Maurizio Aiello) ha ormai le ...

Un posto al sole - anticipazioni puntate settimana dal 16 al 20 luglio 2018 : Per chi chiede notizie sulla soap italiana Un Posto al sole, ecco puntuali le anticipazioni e le trame delle puntate dal 16 al 20 luglio 2018. Alberto si trova in carcere e non si sa adattare alla situazione, del resto chi lo saprebbe fare? E’ il giorno in cui Veronica verrà sepolta, quello in cui verranno a galla particolari che potrebbero rimettere in gioco ogni deduzione fatta. Serena intanto confiderà a Giulia che la storia con Filippo ...

Un posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2018 : Ornella è delusa dal comportamento del figlio Patrizio : Ornella discute con suo figlio Patrizio, non condividendo alcune sue decisioni mentre Marco ha una strana reazione alla notizia della partenza di Alice.

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 16-20 luglio 2018 : è stato Valerio ad uccidere Veronica? : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: il testamento di Veronica spiazza Valerio che rivela la sua natura… Anticipazioni Un posto al sole: Valerio fa una brutta scoperta! Alberto fatica ad abituarsi alla vita carceraria! Otello inizia a lavorare al garage di Franco. Guido sempre più condizionato da Cinzia! Serena e Filippo ancora in crisi? Un posto al sole non ci delude mai! Ecco in arrivo una ...

Anticipazioni Un posto al sole : VIOLA torna ancora ma non stabilmente : Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato un possibile ritorno a Un posto al sole di Eugenio Nicotera, visto che erano apparse alcune foto sul set dell’attore Paolo Romano. Avevamo ipotizzato che ciò potesse corrispondere ad un nuovo rientro anche di Ilenia Lazzarin e a quanto pare così sarà: l’attrice nelle ultime ore ha diffuso dei brevi video su Instagram, realizzati proprio alla sede Rai di Napoli. In uno dei video di cui sopra, ...

Chi ha ucciso Veronica? «Un posto al Sole» si tinge di giallo : Una festa grandiosa: flûte di champagne, tartine al caviale, abiti lunghi, borse griffate. Tutta la Napoli bene è lì, nel cuore di Posillipo, a festeggiare il compleanno di Veronica Viscardi, potente, subsola, imprenditrice, nemica. Insieme agli amici, anche molti che avrebbero più di un motivo per volerla morta: il fratello Valerio, estromesso dall’amministrazione dei cantieri Flegrei; la nipote Vera, sospettata di avere una pericolosa ...