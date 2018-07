huffingtonpost

: Un approccio cattolico liberale alla legittima difesa - HuffPostItalia : Un approccio cattolico liberale alla legittima difesa -

(Di martedì 17 luglio 2018) Si è svolta oggi, presso la "Sala Beretta" di Gardone Val Trompia (BS), un importante convegno sulla, animato da insigni giuristi, magistrati, avvocati, giornalisti ed esperti di comunicazione, promossa dal presidente di Assoarmieri, l'avvocato Antonio Bana. Si è cercato un confronto sul confine delicato rappresentato dal diritto die la sua legittimità "nell'uso e non abuso delle armi tra verità, criticità e norme attuative nel panorama italiano ed europeo".È un tema ineludibile del dibattito nazionale, che occupa sistematicamente gran parte dei nostri giornali, telegiornali e programmi di approfondimento.Oggi chi si difende in casa da un'aggressione ingiusta è sempre e comunque sottoposto a indagine. L'impostazione, però, mette in primo piano l'individuo, non lo stato. Uno stato che nasce dal ...