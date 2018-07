Uefa Nations League | in vendita ticket esordio azzurri con Polonia

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) E’ iniziata ladei biglietti per Italia-, il match d’della Nazionale nellain programma venerdì 7 settembre, ore 20.45, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. I tagliandi possono essere acquistati presso i puntiOne presenti sul territorio nazionale e on-line sui siti www.vivoazzurro.it e www.one.it. Tante le promozioni per assistere al primo impegno stagionale degli. I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni, nati dopo il 7 settembre 2000, agli over 65. nati prima del 7 settembre 1953. Tagliandi ina prezzo ridotto anche per gli under 6 nati dopo il 7 settembre 2012 e per i possessori della card Vivo azzurro, mentre i biglietti ‘Curva Bulgarelli-ridotto studenti’ sono riservati agli studenti delle Università di ...