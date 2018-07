Ue | il futuro della tutela del consumatore

Clima : la risposta della Terra alle emissioni di gas serra è la chiave per “prevedere il futuro” : Secondo uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, per riuscire a comprendere il Clima del futuro è necessario studiare la risposta della Terra alle emissioni di gas serra: la ricerca, cui hanno collaborato anche il Jet Propulsion Laboratory della NASA e l’università dell’Oklahoma, si è focalizzata sullo scambio di carbonio tra suolo, oceano e aria, che svolge un ruolo chiave nel ...

Parco della Majella - un futuro di cemento - denuncia della Stazione Ornitologica Abruzzese : Chieti - E' di nuovo allarme cemento per il Parco nazionale della Majella, addirittura in zone di altissimo valore ambientale e paesaggistico come il Quarto di S.Chiara. Domani l'Ente Parco nazionale della Majella vuole infatti riapprovare il nuovo Piano del Parco nonostante sia già stato clamorosamente bocciato dal Ministero dell'Ambiente che ha fermato reiteratamente una precedente delibera dallo stesso tenore a fine ...

Audi e il Geoparco : il futuro della mobilità passa da Campiglio : Cosa ci fanno insieme a braccetto una casa automobilistica e un parco naturale? Nell’immaginario collettivo sono due realtà separate, per qualcuno addirittura contrastanti. Eppure la nuova sfida di Audi passa proprio dal rispetto dell’ambiente e coinvolge sia l’Adamello Brenta Geopark, sia la comunità di Madonna di Campiglio. «Non si tratta di una sponsorizzazione, bensì di una partnership», ci ha spiegato Fabrizio Longo, direttore di Audi ...

CAPOCANNONIERE MONDIALI 2018 / Harry Kane come Lineker : quale futuro per il bomber della Coppa del Mondo? : Harry Kane è il CAPOCANNONIERE dei MONDIALI 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:19:00 GMT)

Il CEO di Ovosonico ci parla del futuro dei videogiochi e della loro accessibilità : In occasione di un'intervista, il CEO di Ovosonico, Massimo Guarini, ha espresso la sua visione del futuro dei videogiochi e della loro accessibilità all'utente, riporta Gameindustry.Guarini non ha portato a galla nulla di nuovo, ribadendo come in futuro i modelli predominanti saranno quelli ad abbonamento, capaci di garantire a tutti facilità di accesso in connubio con una grande quantità di contenuti."Stiamo assistendo ad un periodo della ...

Il futuro dell'umanità agli occhi della Scienza : Dalla vita su Marte all'immortalità, così la Scienza cambia il nostro destino . Consiglio di leggerlo perché le chiavi di interpretazione del futuro che offre sono molteplici e tengono conto sia dei ...

Conte : "In autunno in Italia conferenza sul futuro della Libia" : Si terrà in autunno una conferenza sulla Libia che è in questi giorni in fase di organizzazione e che servirà a dare un seguito ideale "a quella di Parigi, per coinvolgere tutti gli attori". Un'iniziativa annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato oggi al summit della Nato organizzato a Bruxelles.È al termine del vertice che il premier ha spiegato che l'intenzione di Roma è quella di coinvolgere tutti quelli che "a ...

Rinascita o inizio della fine : a Bruxelles e a Helsinki Trump deciderà il futuro della Nato : Più sancire un "nuovo inizio", può scandire l'"inizio della fine". La fine dell'Alleanza atlantica. Sancita nei fatti, anche se non formalizzata. Fatti che potrebbero dipanarsi in due tempi e in due capitali diverse del Vecchio continente: prima a Bruxelles, successivamente ad Helsinki. In ambedue i momenti, uno dei protagonisti assoluti sarà Donald Trump. Nel vertice Nato, che si apre domani nella capitale belga, e ...

Due incontri cruciali per Trump C'è un accordo segreto con Putin Si decide il futuro della Nato : Si avvicinano due importanti incontri per il Presidente Usa Donald Trump: quello con i vertici Nato l’11 e il 12 luglio a Bruxelles e quello con Vladimir Putin, previsto ad Helsinki per il 16 sempre dello stesso mese. Segui su affaritaliani.it

Tcl Xess X2 - il futuro della tv è in Hd e 4k : di Clarissa GiganteQled, ultra micro dimming, 4k, hdr. Quante volte siamo passati davanti ai televisori nei centri commerciali riempiendoci gli occhi di queste sigle? E quante volte ci siamo chiesti se dietro quei paroloni che rimandano all"alta definizione o ai colori vividi ci sia davvero la qualità tanto decantata, soprattutto quando si tratta di marchi meno noti e blasonati? A me e mio marito praticamente sempre.E quando abbiamo portato a ...

Sandra Milo - dalla magia della Dolce Vita allo sguardo verso il futuro - The Social Post : Non ama più la politica perchè secondo lei non ha più ideali ed è solo un business. Guarda poco la tv, le piace Amici di Maria De Filippi perchè in qualche modo asseconda i sogni e crea la magia nei ...

Giorgia Villa - il volto dolce della ginnastica azzurra. Campionessa d’Italia - un futuro dorato tra tecnica ed emozioni : Giorgia Villa raffigura al meglio la ginnastica nazionale, una ragazza moderna che ha saputo interpretare al meglio gli sviluppi della Polvere di Magnesio e che oggi con pieno merito si è consacrata Campionessa d’Italia. Il volto della ginnastica artistica ha le sembianze di questa dolce ragazza di quindici anni, una micidiale classe 2003 di Ponte San Pietro che si è presa lo scettro nel concorso generale per la prima volta in carriera. La ...

Incontro a Ragusa sul futuro della sanità iblea : Si è tenuto a Ragusa un Incontro per parlare di diversi problemi che riguardano il mondo della sanità iblea. Molti di questi restano nel limbo

L’Intelligenza Artificiale - il futuro della selezione degli embrioni : Storicamente, il ruolo dell’embriologo è stato e rimane fondamentale nella valutazione e selezione degli embrioni vitali ad essere trasferiti nell’utero materno nei trattamenti di Riproduzione Assistita. Questa premessa costituisce il punto di avvio dello studio del titolo “Using Artificial Intelligence (AI) and Time-Lapse to improve human blastocyst morphology evaluation”, che il Dottor Marcos Meseguer, embriologo di IVI Valencia, ha presentato ...