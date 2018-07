calcioweb.eu

: Iniziato il secondo tempo, #Udinese in campo con: Scuffet; Heurtaux, Wague, Danilo, Adnan; Mandragora, Fofana; Evan… - Udinese_1896 : Iniziato il secondo tempo, #Udinese in campo con: Scuffet; Heurtaux, Wague, Danilo, Adnan; Mandragora, Fofana; Evan… - CalcioWeb : #Udinese, #Lasagna sempre più decisivo: doppietta in amichevole - salvione : Serie A, ND Gorica-Udinese 0-2: doppietta per Lasagna -

(Di martedì 17 luglio 2018) Un test valido per avere le prime indicazioni contro una squadra, l’ND Gorica, che inizierà il proprio campionato tra pochi giorni e che quindi è molto più avanti nella preparazione rispetto ai nostri bianconeri. Si chiude 2-0 con unadel “solito” Kevin, perfetto terminale offensivo delle manovre dei ragazzi di Mister Velazquez. Questa nuovanon butta mai via il pallone e sembra voler gestire il gioco fin dalla linea di difesa con grinta e determinazione, tenendo il pallone e affrontando gli avversari nella loro metà campo. Pronti via e KL15 segna subito al 2’ minuto: cross preciso dalla destra di Rodrigo De Paul eè bravo ad anticipare il difensore avversario di testa sul primo palo. Dopo un bel tiro di Machis al 18’, deviato in angolo, ci prova Alì Adnan su calcio piazzato al 24’: un tiro molto potente che impegna il portiere sloveno Sorcan, ...