Uccide la madre adottiva a Vercelli | arresto convalidato

Conegliano : accoltella l’anziana madre e poi si Uccide ingerendo dei farmaci : La tragedia familiare si è consumata a Conegliano, nella provincia di Treviso. Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella sua casa: si sarebbe suicidata con una forte dose di farmaci e prima di farlo avrebbe ferito a coltellate la madre 88enne, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere

Uccide la madre adottiva per soldi : fermato : Vercelli, 16 lug. (AdnKronos) – Un 38enne, originario del Camerun, è stato fermato dalla squadra mobile di Vercelli perché ritenuto responsabile dell’omicidio della madre adottiva, uccisa giovedì scorso nella sua abitazione a Vercelli. Era stato proprio l’uomo a chiamare i sanitari raccontando di aver trovato la madre in bagno con ferite a suo dire legate a una caduta accidentale per lavori domestici. Una versione che, secondo ...

