Ubisoft: attacchi DDoS ai server di diversi giochi, si lavora per risolvere la situazione

(Di martedì 17 luglio 2018)sta sperimentato attualmente deglisuidei suoi, tanto che i suoi utenti stanno avendo problemi di connessione dallo scorso giovedì 12 luglio, ci fa notare VG247.Gli utenti PlayStation 4 riscontrano problemi dalla scorsa settimana, e orasembra essersi decisa ad intervenire.Oggi la società ha infatti riferito in via ufficiale che sta indagando sulle origini di questo attaccoai suoi. Non è dato sapere se i problemi di latenza che si sono riscontrati su Far Cry 5, Rainbow Six Siege, For Honor, Ghost Recon Wildlands e Steep nelle ultime ore siano dovuti all'attacco informatico, ad ogni modo la questione dovrebbe risolversi a breve.Read more…