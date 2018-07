meteoweb.eu

Turismo, Uecoop: "E' boom di piste ciclabili in città, +21,3% in 5 anni"

(Di martedì 17 luglio 2018)dellenei capoluoghi di provincia cresciute del 21,3% in cinque anni creando una rete ecologica utile ai pendolari urbani che vanno al lavoro sulle due ruote ma anche a quei turisti che scelgono la bicicletta per scoprire monumenti e bellezze architettoniche. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperativesu dati Istat in relazione allo stanziamento di oltre 361 milioni di euro da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti per il Sistema nazionale delle ciclovie turistiche con centinaia di percorsi dentro e fuori le. La bicicletta – spiega– si trova al centro di un sistema economico che vede oltre 2.300 realtà di riparazione e noleggio comprese numerose cooperative sociali e di lavoro. Un successo – concludesu dati Artibici – confermato anche dalla crescita del 48,4% negli ultimi cinque anni delle ...