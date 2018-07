Tuffi | Europei 2018 | Elena Bertocchi e Giovanni Tocci | principali carte azzurre da

oasport

(Di martedì 17 luglio 2018) Dopo gli Assoluti Estivi di Bolzano il pensiero della squadra azzurra diè rivolto completamente ai Campionatidi Glasgow nel mese di Agosto. La squadra ormai è composta e le fasi di qualificazione sono state completate e sicuramente le stellenella manifestazione continentale saranno. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove tutti e due gli azzurri puntano ad una medaglia, anche del metallo più prezioso. La milanese difende il titolo conquistato nella passata stagione a Kiev, quando si laureò per la prima volta in carriera Campionessa d’Europa, per poi vincere il bronzo anche ai Mondiali; mentre il calabrese ha conquistato un fantastico bronzo nella rassegna iridata di Budapest ed ora si presenta a Glasgow con l’ambizione di salire sul gradino più alto d’Europa. Saranno in gara anche dai tre ...