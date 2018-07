ilfattoquotidiano

: Trust GXT 252 Emita Plus, kit microfonico per chi decide di avvicinarsi allo streaming – Recensione - fattoquotidiano : Trust GXT 252 Emita Plus, kit microfonico per chi decide di avvicinarsi allo streaming – Recensione - scontimigliori : Trust Tytan GXT 658 Sistema Set di Altoparlanti Surround scontato del 35% --> -

(Di martedì 17 luglio 2018) Lo, si sa, negli ultimi anni ha preso sempre più piede tramite i vari social, youtuber e streamer su Twitch sono una nuova forma di intrattenimento sempre più presente e importante, per chidia questo mondo il bundle offerto daGaming conè un ottima soluzione per risparmiare e avere tutto il necessario in termini di audio di qualità: parliamo di un microfono USB professionale a cardioide con braccetto regolabile, vari tipi di filtri e un treppiedi per chi preferisce soluzioni meno “ingombranti”, il tutto ad un prezzo contenuto. Il microfono arriva in una scatola ben imballata e a prova di urto, divisa su due piani con robustissimiggiamenti in gomma, al suo interno troviamo: Microfono, braccio con morsetto di montaggio a tavolo regolabile in met, cavo USB per collegamento libero, filtro pop a doppio schermo, coprimicrofono ...