Trump | su Mosca intendevo l' opposto

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio - Casa Bianca ai Dem : 'Summit Trump-Putin ci sarà' : Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati, negli Stati Uniti, per aver hackerato le email del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di due anni fa. Lo ha ...

Trump - "alleati Nato spenderanno di più" : smentita Macron-Conte/ Usa fuori? Mosca "come uscire da se stessi" : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Trump-PUTIN - VERTICE A HELSINKI IL 16 LUGLIO/ Il Presidente "Mosca non ha nulla a che fare con Elezioni 2016" : Trump e Putin, incontro a HELSINKI il 16 LUGLIO per VERTICE Usa-Russia. Nato esprime soddisfazione: “Non vogliamo nuova guerra fredda”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Trump-Putin - il summit si farà a Helsinki il 16 luglio : sul tavolo la distensione dei rapporti Usa-Russia e le sanzioni a Mosca : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo hanno fatto sapere con due comunicati in contemporanea il Cremlino e la Casa Bianca. Da Washington hanno anche specificato che i due leader discuteranno dei rapporti fra Stati Uniti e Russia e di una serie di questioni di sicurezza nazionale. Ma i nodi da affrontare nello storico incontro nella capitale della Finlandia sono tanti, a partire dalle sanzioni ...

Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca Macron grande sconfitto. E Trump... : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Mosca : "Kim-Trump? Diavolo nei dettagli" : 15.43 "Accogliamo positivamente l'importante passo avanti compiuto oggi, anche se il Diavolo sta nei dettagli".Commenta così il vice ministro degli esteri russo, Ryabkov, il summit di Singapore fra il presidente statunitense Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un. "Assieme ai nostri amici cinesi e gli altri membri di quello che era noto come il negoziato a sei, puntiamo nuovamente a rendere questo format d'incontro rilevante", ha ...

G7 - scongiurata la spaccatura sui dazi?Trump : io da Kim in pace - Mosca nel G8 : I leader del G7 dovrebbero raggiungere una sintesi e siglare un comunicato congiunto finale, scongiurando una spaccatura.

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...

Trump spiazza e apre a Mosca. Ora le sanzioni sono "rivedibili" : Non sarà politicamente corretto, ma abbiamo un mondo da governare qui'. Come dire se devo trovare un'intesa sull'ordine mondiale fatemi discutere con qualcuno alla mia altezza. Certo il Cremlino non ...

«Sì a Mosca» - Trump scuote il G7 L'ok di Conte - tensione Ue-Usa : Scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoix in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

