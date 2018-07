Trump-Putin e il nuovo ordine mondiale

Russiagate - Trump sta con Putin : "Nulla è stato provato - è una vergogna" : Donald Trump e Vladimir Putin hanno prospettato un nuovo 'reset' nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, con il presidente statunitense che ha assicurato che il vertice di ieri a Helsinki "è solo l'...

Wp : Russiagate - Trump colluso con Putin : 6.02 Duro attacco del Washington Post al presidente Trump accusato di aver "colluso apertamente con il leader criminale di una potenza ostile". Lo scrive il board editoriale del quotidiano dopo il faccia a faccia a Helsinki tra Trump e il presidente russo Putin,durante il quale Trump ha negato che Mosca abbia interferito nelle presidenziali Usa contraddicendo le inchieste dell'intelligence americana. Le esternazioni di Trump, rimarca il Wp, ...

Sul Russiagate Trump si schiera con Putin : è bufera negli Usa : Le reazioni negli Usa Mondo politico sotto shock negli Usa per la posizione presidenziale, sia fra i dem, sia fra i repubblicani. Trump dovrebbe realizzare che "la Russia non è nostro alleato", ha ...

Putin : zero interferenze nel voto Usa Trump gli crede e scarica l’Fbi : Insorge il Congresso. A Washington l’inchiesta si allarga a «un’infiltrata dei russi» alle presidenziali

Usa, Ryan a Trump: "Putin ha interferito, non è un alleato"

Ryan a Trump - Putin ha interferito : WASHINGTON, 16 LUG - "Non c'è dubbio che la Russia abbia interferito nelle nostre elezioni. Il presidente deve riconoscere che la Russia non è un nostro alleato". Lo ha sottolineato lo speaker della ...

Con Putin Trump abbraccia la dottrina “blame America first” : Milano. La conferenza stampa di Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è iniziata con lo sfrontato annuncio che le pessime relazioni fra i due paesi “sono cambiate quattro ore fa” e si è conclusa con la denuncia della “caccia alle streghe!” dello special counsel, Robert Mueller. In mezzo, Putin ha

Sul Russiagate Trump sposa la linea di Putin : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...