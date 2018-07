Trump-Putin | cosa resta del vertice di Helsinki oltre le polemiche sul Russiagate

Trump - barboncino di Putin. E c'è chi parla di tradimento : In quest'ultimo caso infatti, viene sottolineato come nella storia mai nessun inquilino della Casa Bianca abbia osato porsi contro i servizi segreti del suo paese e la politica potata avanti da anni ...

Usa : video con Trump -Putin gay - critiche a Nyt 'omofobo' : Un cartone animato ' 'omofobo' ' per descrivere il rapporto fra Donald Trump e Vladimir Putin. La rete si indigna contro il New York Times e chiede la rimozione del video che dipinge una relazione gay ...

Helsinki : Trump e Putin - i Gianni e Pinotto del Russiagate : I due sovranisti in capo, i due leader della post-globalizzazione, i due fari di tutti i neo-nazionalismi, s’incontrano a Helsinki, in un contesto con reminiscenze vagamente sovietiche, e si confermano più alleati che rivali, alla faccia dei loro alleati, che Donald Trump scarica e che Vladimir Putin non ha: se non fosse per la gente in piazza, che denuncia i voltafaccia dell’americano su clima e liberismo e le violazioni del russo dei diritti ...