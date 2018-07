Trump | il “riscaldamento nucleare” è la priorità | non il clima

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Il “riscaldamento nucleare“, e non il, è il “maggiore problema” di Stati Uniti, Russia e dell’intera comunità internazionale: lo ha dichiarato il presidente Donald, in un’intervista alla Fox, dopo il suo vertice con l’omologo russo Vladimir Putin a Helsinki. “Obama riteneva che il riscaldamento globale fosse il nostro principale problema. Io direi che il warming nucleare rappresenta il nostro maggiore problema“. “Se si guarda alla Russia e agli Stati Uniti, detengono il 90% delle armi nucleari e (con Putin) abbiamo cominciato a fare qualcosa insieme. Lui ha detto di voler aiutare anche con la Corea del Nord“. L'articolo: il “riscaldamento nucleare” è la, non ilMeteo Web.