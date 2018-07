TRUMP E PUTIN | I RETROSCENA DELL' INCONTRO DI HELSINKI Il Nuovo Ordine Mondiale secondo

Usa : video con TRUMP-Putin gay - critiche a Nyt 'omofobo' : Un cartone animato ''omofobo'' per descrivere il rapporto fra Donald Trump e Vladimir Putin. La rete si indigna contro il New York Times e chiede la rimozione del video che dipinge una relazione gay ...

Cosa sappiamo dell'incontro di Putin e TRUMP a Helsinki/ Usa-Russia - tra guerra fredda e Russiagate : Summit di Helsinki: Cosa sappiamo del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:25:00 GMT)

Helsinki : TRUMP e Putin - i Gianni e Pinotto del Russiagate : I due sovranisti in capo, i due leader della post-globalizzazione, i due fari di tutti i neo-nazionalismi, s’incontrano a Helsinki, in un contesto con reminiscenze vagamente sovietiche, e si confermano più alleati che rivali, alla faccia dei loro alleati, che Donald Trump scarica e che Vladimir Putin non ha: se non fosse per la gente in piazza, che denuncia i voltafaccia dell’americano su clima e liberismo e le violazioni del russo dei diritti ...

TRUMP : "Nuova via per la pace". Putin : "Stop a Guerra Fredda" : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

TRUMP-Putin e il nuovo ordine mondiale : NEW YORK - Prima la voce grossa nei confronti degli (ex?) alleati Nato, poi le bacchettate a Theresa May per una ?soft? Brexit non sufficientemente energica, poi ancora il culmine...

Russiagate - TRUMP sta con Putin : "Nulla è stato provato - è una vergogna" : Donald Trump e Vladimir Putin hanno prospettato un nuovo 'reset' nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, con il presidente statunitense che ha assicurato che il vertice di ieri a Helsinki "è solo l'...

Wp : Russiagate - TRUMP colluso con Putin : 6.02 Duro attacco del Washington Post al presidente Trump accusato di aver "colluso apertamente con il leader criminale di una potenza ostile". Lo scrive il board editoriale del quotidiano dopo il faccia a faccia a Helsinki tra Trump e il presidente russo Putin,durante il quale Trump ha negato che Mosca abbia interferito nelle presidenziali Usa contraddicendo le inchieste dell'intelligence americana. Le esternazioni di Trump, rimarca il Wp, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : TRUMP-Putin - incontro ok. Russiagate? “Una pagliacciata” (17 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: intesa fra Putin e Trump nel vertice di Helsinki. Presentato Cristiano Ronaldo, la Juventus festeggia CR7 (17 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 05:50:00 GMT)

Sul Russiagate TRUMP si schiera con Putin : è bufera negli Usa : Le reazioni negli Usa Mondo politico sotto shock negli Usa per la posizione presidenziale, sia fra i dem, sia fra i repubblicani. Trump dovrebbe realizzare che "la Russia non è nostro alleato", ha ...

Putin : zero interferenze nel voto Usa TRUMP gli crede e scarica l’Fbi : Insorge il Congresso. A Washington l’inchiesta si allarga a «un’infiltrata dei russi» alle presidenziali

Helsinki - incontro TRUMP-Putin/ Ultime notizie - summit di oltre 2 ore : "Russiagate gigantesca farsa" : Helsinki, incontro Trump-Putin: Ultime notizie, leader Usa-Russia soddisfatti, "le nostre relazioni stanno cambiando, nessuna ingerenza su elezioni America"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:04:00 GMT)