Trump : bene su Nato - meglio con Putin : ANSA, - WASHINGTON, 17 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump insiste via Twitter che ha avuto un grande incontro alla Nato e ancora un migliore incontro con Putin, ma punta il dito contro ...

Bene l'incontro tra Trump e Putin - ma la prossima volta ci deve essere anche l'Europa. Parla Castellaneta : La questione non è tanto il rapporto di Usa e Israele con l'Iran, quanto piuttosto il rapporto di questo con l'intero mondo occidentale. Si deve creare un tavolo negoziale in cui tutti i problemi ...

Putin spieghi bene a Trump come è diventato presidente : Speriamo che nel corso dell'incontro a Helsinki Putin spieghi per bene a Trump come nel 2016 egli ha vinto le elezioni presidenziali. C'è una grande reticenza intorno a una questione di fondo, l'uso politico di internet.A conclusione della Seconda Guerra Mondiale gli Usa ebbero per primi e mantennero a lungo la disponibilità della bomba atomica e fecero pesare ciò a lungo nei rapporti di forza internazionali fino a quando ...

Trump - retromarcia sulla Brexit : qualunque cosa fa May va bene - immigrazione negativa per Ue : Prima l’affondo, poi la giravolta. Donald Trump nega di aver criticato la premier Theresa May sulla Brexit e dice di essere pronto ad accettare «qualunque strada» il governo britannico...

Trump - la Brexit è una benedizione : Un Regno Unito indipendente come gli Stati Uniti è una benedizione per il mondo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa con Theresa May.

NATO - Trump CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBORSERANNO USA"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Migranti - vertice a Parigi : Trump benedice la linea dura di Conte : Pacca sulle spalle, sorrisi, Macron accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Eliseo mettendo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Italia e Francia hanno bisogno l'uno dell'altro ...

Accordo Trump-Kim - la Russia : 'Bene - ma il diavolo sta nei dettagli' : "Non possiamo che accogliere positivamente l'importante passo avanti compiuto oggi, anche se il diavolo sta nei dettagli". A dirlo, commentando l'Accordo fra Donald Trump e Kim Jong-Un sottoscritto a ...

L'incontro Trump-Kim fa bene alle Borse. Prosegue il calo dello spread : MILANO - Ore 9.15. La storica stretta di mano tra Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un dà fiducia alle Borse che in mattinata ripartono tutti in rialzo. Milano sale dello 0,18%, Londra ...

Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA : “L’incontro è andato molto bene” : I due leader, nei mesi scorsi arrivati a un passo dallo scatenare un conflitto nucleare, si sono incontrati a Singapore. Trump: "Risolveremo un grande problema, un grande dilemma".Continua a leggere