Truffa PostePay Evolution | ricarica online e sms | come scoprirla | si può richiedere il

PostePay sospesa via mail da servizio clienti? Una Truffa - cosa non fare : Sono in molti in questi giorni a credere di avere la PostePay sospesa: la carta di debito più diffusa in Italia è, suo malgradopdi nuovo protagonista di un tentativo di truffa, o sarebbe meglio dire phishing, ai danni degli italiani. Quali sono i rischi che si corrono e cosa è possibile fare per non cadere nella trappola? In apertura articolo proponiamo uno screen della presunta mail che notificherebbe la PostePay sospesa. La missiva, ...

Chiaramonte : la Truffa della ricarica postepay - denunciato comisano : Chiaramonte Gulfi - E' stato denunciato a piede libero un pluripregiudicato di Comiso, S.C., 35 anni, autore di una truffa ai danni di una rivendita di tabacchi situata in corso Umberto, a Chiaramonte.

Nuova Truffa PostePay : ecco come i malviventi vi prosciugano il conto Video : Imperversa una Nuova truffa Postepay, un altro escamotage attraverso il quale i più abili truffatori sono in grado di prelevare ingenti somme di denaro dal vostro conto senza che possiate accorgervene in tempo. I malviventi sono dei veri e propri esperti in informatica, abili nel creare spazi web tramite i quali prelevare username e password per accedere ai servizi online. I messaggi e le e-mail truffaldine I truffatori inviano ai possessori di ...