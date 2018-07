Troppi diritti L' Italia tradita dalla libertà | Congedo alla presentazione del libro di

Carlo Cottarelli : «Nel discorso di Conte - Troppi diritti e pochi doveri» : Poteva essere lui il nostro Presidente del Consiglio, in piedi in Senato a presentare il discorso programmatico. Di certo, però, Carlo Cottarelli, l’economista chiamato dal Presidente della Repubblica in piena crisi per la formazione di governo, avrebbe detto cose diverse: «Quello fatto da Giuseppe Conte mi sembra sia stato un discorso abbastanza generico, che si è concentrato più sugli obiettivi che sugli strumenti specifici per ...