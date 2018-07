Tromba d’aria nel Salernitano | danni alla rete elettrica

Maltempo - allagamenti e Tromba d’aria nell’Alessandrino : Maltempo, allagamenti e tromba d’aria nell’Alessandrino Maltempo, allagamenti e tromba d’aria nell’Alessandrino Continua a leggere L'articolo Maltempo, allagamenti e tromba d’aria nell’Alessandrino proviene da NewsGo.

Maltempo : temporali e Tromba d’aria nell’Alessandrino : Un violento temporale, con pioggia mista a grandine e vento fino a 87 chilometri orari, si è abbattuto sulla provincia di Alessandria. Numerosi gli allagamenti e gli alberi abbattuti, con disagi lungo le strade, soprattutto lungo la PS10 da Alessandria e Spinetta. Allagamenti anche a Valenza, nell’Acquese e nell’Ovadese. Due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso di Alessandria; gli automobilisti sono riusciti a mettersi in ...

Maltempo - nubifragi e danni al Centro-Nord Le immagini La Tromba d’aria a Verona : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo : Tromba d’aria devasta il Mantovano e Brescia : Una tromba d’aria ha colpito questa notte l’Alto e Medio Mantovano, in particolare i Comuni di Roverbella, Medole e Castel d’Ario, dove il vento ha scoperchiato edifici e la tempesta di ghiaccio ha devastato le vigne e centinaia di ettari di mais con danni stimati già in diverse migliaia di euro. Danni si contano sia per le abitazioni che per le aziende. Le raffiche di pioggia e vento hanno sradicato diversi alberi e cartelli ...

Roma : piccola Tromba d’aria in spiaggia - paura tra bagnanti Torvaianica : Roma – Ombrelloni, lettini, sdraio e anche pezzi di copertura del tetto di una struttura. Tutto per aria. E’ la conseguenza di una piccola tromba d’aria che, partita dal mare, si e’ abbattuta poco fa su uno stabilimento balneare a Torvaianica, in quel momento praticamente deserto, generando il fuggi fuggi dei pochi bagnanti che si trovavano in riva. L'articolo Roma: piccola tromba d’aria in spiaggia, paura tra ...

Roma - Tromba d’aria sul lungomare di Torvaianica/ Video - panico in spiaggia : bagnanti in fuga : Roma, tromba d’aria sul lungomare di Torvaianica: Video e ultime notizie, panico in spiaggia, decine di persone si danno alla fuga, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:30:00 GMT)

MALTEMPO IN VENETO - Tromba d’aria E NUBIFRAGIO/ Video ultime notizie : grandine in Friuli - in tilt centrale 112 : NUBIFRAGIO e TROMBA d'aria in VENETO: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:30:00 GMT)

BOMBA D'ACQUA NEL MILANESE - IL SEVESO ESONDA/ Video - Tromba d’aria a Pozzo d’Adda : allagamenti a Niguarda : BOMBA D'ACQUA nel MILANESE, il SEVESO ESONDA Video, tromba d’aria a Pozzo d’Adda: disagi a Cesano. La situazione sta tornando via-via alla normalità questa mattina(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:15:00 GMT)

Tromba d’aria in provincia di Milano : scoperchiati i tetti delle case. Il Seveso esonda. Maltempo anche a Varese : Una Tromba d’aria in provincia di Milano ha scoperchiato i tetti di alcune case. Giornata di Maltempo in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono stati allertati sia nell’hinterland del capoluogo che in provincia di Varese, mentre nella notte è esondato il Seveso. Come era già successo nella giornata di mercoledì, le cattive condizioni metereologiche hanno causato cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. L’allerta ...

Maltempo - Tromba d’aria a Milano Tetti scoperchiati - esonda il Seveso Torna l'incubo dell'estate 2014 : Violente precipitazioni nella notte. esonda il Seveso, a Milano allagati viale Fulvio Testi e viale Sarca. A Pozzo d’Adda una palazzina è stata scoperchiata, abbattuti rami e cavi... Segui su affaritaliani.it

Pozzo d’Adda. Tromba d’aria nella notte : danni e disagi : Il maltempo ha colpito nella notte il Milanese. Una Tromba d’aria si è abbattuta a Pozzo d’Adda scoperchiando una palazzina