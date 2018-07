Trieste | dieci irregolari nel furgone | passeur inseguito e arrestato

ilgiornale

: @annatrieste @sscnapoli @Cristiano @mattinodinapoli Caro #Ronaldo non farci caso, questo è il modo che Trieste &Co.… - Frank_Cerimony : @annatrieste @sscnapoli @Cristiano @mattinodinapoli Caro #Ronaldo non farci caso, questo è il modo che Trieste &Co.… - maxxsilo : RT @gendusa_FN: #Boxe Fabio #Tuiach Consigliere Comunale #FN #Trieste al termine delle dieci riprese è il nuovo #Campione Italiano dei Pes… - LuisaModel : RT @gendusa_FN: #Boxe Fabio #Tuiach Consigliere Comunale #FN #Trieste al termine delle dieci riprese è il nuovo #Campione Italiano dei Pes… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Ha fatto entrare in Italia almeno una decina di stranieri, dietro il pagamento di una somma di denaro. La Polizia di Stato dihaun cittadino romeno di 35 anni, indagato ora per favoreggiamento dell"immigrazione clandestina.I fattiL'uomo che viaggiava su uncon targa straniera, alla vista della pattuglia della Polizia alla frontiera, ha accelerato cercando di dirigersi verso la città. A quel punto è scattato l'inseguimento, ma, dalla vettura ancora in movimento, sono usciti tutti gli occupanti, lasciando così che ilproseguisse la sua corsa senza nessuno alla guida.Le forze dell'ordine hanno subito bloccato il veicolo e dato avvio delle ricerche dei fuggitivi. Poco dopo un gruppo di 10 uomini provenienti da Iran e Afganistan è stato bloccato vicino a Basovizza. Tra loro si nascondeva anche il 35enne romeno. Gli uomini, dopo essere scappati ...