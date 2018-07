Tria | rallenta Pil 2018 ma possibile avvicinarsi a target +1 | 5%

Tria : "Aggiustamenti strutturali forti rallentano l'economia" : L'Italia rispetterà l'aggiustamento previsto dalle regole. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'incontro con il vicepresidente della Commissione europea Valdis

Tria : no aggiustamenti forti - rallentano : 16.18 "Non si possono fare aggiustamenti forti che rischiano di essere prociclici, in un momento di rallentamento della economia". Così il titolare del dicastero economico Giovanni Tria."Nessun aggiustamento nel 2018, mentre per il 2019 non ci sarà sicuramente un peggioramento strutturale,come ho già detto in Parlamento", quindi restiamo "almeno stabili". Con la Ue "il dialogo è del tutto costruttivo e collaborativo,non c'è alcun dissenso",ha ...

Tria all'ABI : Crescita rallenta. Puntiamo su riforme e revisione governance Eurozona : Il numero uno dell'Economia ha poi ricordato che la discussione politica in UE nei prossimi mesi verterà su quattro temi : pacchetto bancario, modalità di valutazione del rischio, riforma meccanismo ...

Tria all'ABI : "Crescita rallenta. Puntiamo su riforme e revisione governance Eurozona" : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma che l'Italia conferma tassi di crescita positivi, seppur 'non soddisfacenti' ed un punto sotto la media europea, ma c'è anche il rischio di una

Tria : 'Flat tax a tappe - occhio ai conti. Nessuna manovra bis - il pil rallenta' : A loro risponde il premier Giuseppe Conte, nei panni di pater familias: 'Non è il ministro dell'economia che ha premura per i conti in ordine. Io per primo e tutti i ministri abbiamo questa premura, ...

Tria : “Crescita può rallentare - studieremo la flat tax ma in un quadro coerente di spesa” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, ha illustrato la politica economica del governo. Esclusa una manovra correttiva e annunciata l'istituzione di tre task force su riforma del welfare e reddito di cittadinanza, riduzione delle tasse e rilancio investimenti pubblici. Allo studio la flat tax, realizzabile solo in "un quadro coerente di politica fiscale".Continua a leggere

Tria : Flat tax? Prima per i redditi medi e bassi - e in un quadro coerente di spesa. L'economia può rallentare : ... sottolineando che «il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita delL'economia, in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio». E ...

Dazi - Tria : “Imprese preoccupate - la crescita è rallentata dalle minori esportazioni” ma esclude misure correttive : “L’Italia è un grande paese esportatore e quindi il libero commercio è fondamentale perché la crescita dell’economia continui”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. “Il primo obiettivo dell’intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell’economia in un quadro di coesione sociale all’interno di una politica ...

Tria : «La crescita può rallentare» - ma «nel 2018 nessuna manovra correttiva» : Annunciata in Parlamento l’istituzione di 3 taskforce per welfare, Fisco e investimenti pubblici. Ma il primo obiettivo è ridurre il debito pubblico

Tria dice che la crescita può rallentare dal 2018 : E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulle linee programmatiche …