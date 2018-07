Tria | pace fiscale non è condono

Pace fiscale - Tria : "Bisogna passare dalla paura alla fiducia" : Il ministro dell'Economia in audizione conferma i dati sulla crescita, annuncia una task force per applicare la flat tax, conferma l'obbligo di fatturazione elettronica da inizio 2019

Pace fra Di Maio-Tria - uniti contro l’Inps : Tutti contro Tito Boeri, la maggioranza Lega-M5s cerca di chiudere così la polemica sul cosiddetto «decreto dignità» che ha quasi provocato un cortocircuito tra il vice-premier Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Si prova a voltare pagina mettendo nel mirino il presidente Inps «nominato da Renzi continua a ripetere che la legge...

Decreto dignità - Forza Italia contro Di Maio 'Incapace di governare'. Il ministro risponde con Tria 'Mai accusato Mef né Ragioneria di Stato'... : Il primo provvedimento, il #Decretodignitá , è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. @luigidiMaio grida al complotto ma dovrebbe ...

Il Papa a Bari con i paTriarchi delle chiese del Medio Oriente : "Insieme per la pace" : Un lungo applauso ha accompagnato l'immagine di Bergoglio inginocchiato sui gradini dell'altare della cripta della Basilica

A 100 anni dalla guerra italiani e ausTriaci riuniti da pace e vino : J an Kaiser se ne sta lì, in mezzo alla folla di alpini e di schutzen con le divise d'epoca e di oggi, che sfilano dopo la messa verso le tavolate imbandite. 'Zdravì' salute, ripete Jan a quelli che ...

Governo - Tria : “Eviteremo condizioni che spingano a uscita dall’euro. Flat tax e pace fiscale? Prima studiamo i conti” : Rassicura i mercati: “Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro. Il Governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell’euro”. Garantisce che “la fiducia sulla nostra stabilità finanziaria” è ...