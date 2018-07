ilfattoquotidiano

: #Tria, pace fiscale non e' condono ma fisco amico. Favorire estinzione debiti e non guardare solo a riscossione - TgLa7 : #Tria, pace fiscale non e' condono ma fisco amico. Favorire estinzione debiti e non guardare solo a riscossione - fattoquotidiano : Tria: “Pace fiscale non è condono. Favorire estinzione debiti e non guardare solo a riscossione” - sole24ore : Tria: calo tasse compatibilmente con gli spazi finanziari, pace fiscale non è condono -

(Di martedì 17 luglio 2018) “Abbiamo avviato una task force per la revisione dell’Irap e per analizzare i profili di gettito in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politicae in armonia con i principi costituzionali di progressività che l’attuale sistema Irpef fa fatica a garantire”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. “Parlare di pacenon vuol dire fare nuovi condoni ma un fisco amico che favorisca l’dei, un fisco che ha a cuore accanto alla riscossione anche il suo presupposto, cioè creare ricchezza e consumi e in ultima analisi il benessere e la crescita del Paese”, ha spiegatoL'articolo: “Pacenon èe nona riscossione” proviene da Il Fatto ...