Tria frena sul reddito cittadinanza | ' In base agli spazi finanziari disponibili'

Tria frena Lega su moratoria per Bcc - ma Bagnai insiste : Giovanni Tria, ministro dell'Economia nel governo giallo-verde, frena la Lega sul progetto di congelare la riforma del credito cooperativo.

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5s : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Ma Tria frena : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Migranti - "asse dei volenterosi" tra Italia - AusTria e Germania per frenare sbarchi : Un "asse di volenterosi" dell'Ue guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa: è questo l’accordo raggiunto a Innsbruck al termine di un incontro trilaterale tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i colleghi tedesco Horst Seehofer e Austriaco Herbert Kickl. "Siamo vicini e andiamo d’accordo su ...

Migranti - accordo Italia-Germania-AusTria per frenare le partenze e gli sbarchi in Ue : Un’intesa tra Italia, Germania e Austria per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa. A Innsbruck si ricompone l”‘asse dei volenterosi“, così come era stato battezzato dal cancelliere Sebastian Kurz, guidato questa volta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini insieme al collega tedesco Horst Seehofer e all’austriaco Herbert Kickl. E’ questo l’esito del trilaterale avvenuto nella ...

Tria frena ancora Di Maio : "Necessario ridurre il debito" : ... il titolare di via XX Settembre di fatto spiega il suo piano: 'l primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'...

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : «Così la crescita frena». Il decreto slitta ancora : Già nella sua relazione annuale si era capito che Vincenzo Boccia, il leader degli industriali, non avrebbe fatto sconti al Governo. La conferma è arrivata ieri. Boccia ha bollato come...

Di Maio : "reddito di cittadinanza è priorità". Ma Tria frena : Sui tempi del reddito di cittadinanza il vicepremier Luigi Di Maio oggi rilancia: "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". ...

Sul reddito di cittadinanza Tria ha frenato Di Maio : Il ministro dell'Economia: 'Non si è mai entrati nel dettaglio' Da Lussemburgo, Tria spiega che con Di Maio non si è mai entrati nel dettaglio e quindi non può esprimersi 'né a favore né contro'. Ma -...