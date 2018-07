Tria | crescita in rallentamento Ministro economia | Task force per flat

Tria : crescita non lontana da obiettivi : 18.28 Anche se "in rallentamento" sul 2017,l' economia italiana continua a crescere e nel 2018 la "crescita non si allontanerà da quella programmata", +1,5%,. Così ministro Tria in audizione al Senato. L'allentamento della pressione fiscale va ...

I timori per la crescita nel 2019 spingono Tria a chiedere più flessibilità a Bruxelles : C'è un timore che rischia di assumere le sembianze di una zavorra sui conti pubblici italiani, già appesantiti da impegni inderogabili, e questo timore si chiama crescita più bassa del previsto nel 2019. A caricarsi sulle spalle questo timore è il ministro dell'Economia Tria, a cui spetta il compito assai complesso di tenere le finanze in ordine e allo stesso tempo di dare spazio al programma, costoso, targato Lega-5 ...

Tria : crescita non lontana da obiettivi : 18.28 Anche se "in rallentamento" sul 2017,l' economia italiana continua a crescere e nel 2018 la "crescita non si allontanerà da quella programmata" (+1,5%). Così ministro Tria in audizione al Senato. L'allentamento della pressione fiscale va perseguito "compatibilmente con gli spazi finanziari", "parlare di pace fiscale non vuol dire fare nuovi condoni, ma un fisco amico",spiega. E' allo studio "la flat tax,in armonia con i principi ...

Tria : crescita Ue rallenta - impatto sull'Italia. Ma la flat tax si farà : L'economia italiana registra 'tassi di crescita positivi' ma 'a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017' e 'per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana ...

Il rallentamento della crescita complica il lavoro di Giovanni Tria : "Nel 2019 impatto anche su Italia" : Moderatamente fiducioso sul 2018, più preoccupato per il 2019. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in commissione Finanze al Senato ha parlato dell'andamento della crescita economica italiana, oggetto delle previsioni dei principali istituti nazionali e internazionali negli ultimi giorni.L'economia italiana, ha detto registra "tassi di crescita positivi" ma "a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017" e "per ...

IndusTria italiana - fatturato e ordinativi in crescita a maggio : Cresce ancora l'Industria italiana, il cui fatturato sale per il terzo mese consecutivo secondo l'Istat. In base ai dati resi noti questa mattina infatti, emerge che a maggio la stima di crescita del fatturato sia giunta (su base congiunturale) all'1,7%. Complessivamente, nel corso dell'ultimo trimestre l'indice complessivo è salito dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Industria italiana e numeriSecondo l'Istat gli ordinativi ...