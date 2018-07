Tria | calo tasse compatibilmente con gli spazi finanziari | pace fiscale non è condono

Tria : «No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione» : Il ministro dell’Economia: l’obiettivo del governo è di far crescere la quota di investimenti pubblici e limitare la spesa corrente

Tria : “No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione” : L’Ecofin ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio, e che per l’Italia chiedono «uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del Pil nel 2018, senza alcun margine aggiuntivo di deviazione sull’anno». Nel 2019, scrive il Consiglio, «dato il debito sopra il 60%», l’aggiustamento richiesto è dello 0,6%....

Giappone - produzione indusTriale confermata in calo : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di ...

Giappone - produzione indusTriale confermata in calo : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di maggio dello 0,2% .

Francia - produzione indusTriale ancora in calo e sotto attese : Teleborsa, - Rimane in territorio negativo la produzione industriale francese. Nel mese di maggio, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una discesa dello 0,2%, facendo comunque meglio di aprile quando c'era stato un calo inaspettato dello 0,5% . Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale, ...

Norvegia : a maggio secondo calo consecutivo per produzione indusTria : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – secondo calo consecutivo per la produzione industriale norvegese. secondo i dati diffusi oggi dall’istituto di statistica del Paese scandinavo, a maggio si è registrato un calo dell’1,6% su base annua, dopo la flessione dell’1,9% che si era avuta ad aprile. Su base mese, la produzione registra un decremento dello 0,9% rispetto ad aprile. L'articolo Norvegia: a maggio secondo calo ...