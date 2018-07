Tria | ancora possibile crescita non lontana da +1 | 5% in 2018

USA - aumentano ancora le scorte indusTriali a maggio : Teleborsa, - ancora in crescita le scorte di magazzino delle imprese . Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,4% a 1.936,9 miliardi di dollari dopo ...

USA - aumentano ancora le scorte indusTriali a maggio : ancora in crescita le scorte di magazzino delle imprese . Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,4% a 1.936,9 miliardi di dollari dopo l'incremento ...

Dl Dignità - ancora polemica. Di Maio-Tria : 'Nessuna accusa - ma cerchiamo la 'manina'' : Ma si legge ancora: 'Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del ministero dell'Economia'. 'Le stime dell'Inps sono ...

Debito pubblico ancora su : quota 2327 mld. Tria ribadisce : 'No a manovra dura sui conti' : In Italia il Debito continua a correre. La battaglia con l'Europa sui conti pubblici resta quindi aperta. Il ministro, a Bruxelles per l'Ecofin, torna ad escludere una manovra bis, ma assicura che il ...

IndusTria : Ucimu - 2018 ancora positivo - ma prolungare effetti misure 4.0 (2) : (AdnKronos) – Al presidente di Ucimu non piace “il ragionamento sulle delocalizzazioni” inserito nel Decreto Dignità, che prevede la restituzione del contributo pubblico ottenuto da un’azienda italiana che poi decide di delocalizzare la produzione. “Speriamo – dice Carboniero – che venga corretto in sede parlamentare”, perché, dice, ” appare come un pericoloso deterrente per quanti ...

Ue : Tria - rafforzare Unione monetaria ma ancora divergenze su modalità : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Se l’obiettivo di rafforzare l’Unione monetaria è condivisa”, nell’area dell’euro, “ampi restano le divergenze sulle modalità migliore per conseguire l’obiettivo”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria.La discussione politica in Europa nei prossimi mesi, rileva ...

Ue : Tria - rafforzare Unione monetaria ma ancora divergenze su modalità : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Se l’obiettivo di rafforzare l’Unione monetaria è condivisa”, nell’area dell’euro, “ampi restano le divergenze sulle modalità migliore per conseguire l’obiettivo”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria.La discussione politica in Europa nei prossimi mesi, rileva il ...

Francia - produzione indusTriale ancora in calo e sotto attese : Teleborsa, - Rimane in territorio negativo la produzione industriale francese. Nel mese di maggio, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una discesa dello 0,2%, facendo comunque meglio di aprile quando c'era stato un calo inaspettato dello 0,5% . Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale, ...

Tour de France – Velocisti ancora protagonisti : altimeTria e favoriti della 2ª tappa : Velocisti in azione: tutto pronto per la seconda tappa del Tour de France 2018 Fernando Gaviria è il primo vincitore di tappa del Tour de France 2018. Il colombiano ha sbaragliato la concorrenza, ieri, nella prima sfida per Velocisti della Grande Boucle. Oggi, i corridori pedaleranno per 182,5 km da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon: una tappa ancora una volta per Velocisti, prevalentemente pianeggiante, con un solo Gpm, a 28km ...

Decreto dignità - ConfindusTria stia serena. La dignità è ancora tutta da riscattare : “In un’azienda informatica, dove le commesse sono da anni in crescita, siamo tutti precari part time con contratti a termine. Sicuro che tutto questo derivi dalla domanda sul mercato e non dalla ricattabilità che ne deriva?” È la voce di un lavoratore qualunque che ogni mattina si sveglia e, non avendo rendite da capitale (di qualsiasi forma), è costretto a lavorare, a vendere cioè la propria forza-lavoro a chi invece ha un capitale da far ...

Tria frena ancora Di Maio : "Necessario ridurre il debito" : ... il titolare di via XX Settembre di fatto spiega il suo piano: 'l primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'...

Sebastian Vettel - GP AusTria 2018 : “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani” : Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato ...

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : «Così la crescita frena». Il decreto slitta ancora : Già nella sua relazione annuale si era capito che Vincenzo Boccia, il leader degli industriali, non avrebbe fatto sconti al Governo. La conferma è arrivata ieri. Boccia ha bollato come...