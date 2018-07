Tria | 2019 | timori per la crescita ma la flat tax si farà

Tria : 'Crescita Ue rallenta - impatto 2019 anche su Italia' : anche per il 2019 gli istituti internazionali indicano "un rallentamento dei principali paesi europei e questo avrà un impatto anche sull'economia italiana". Il Mef ha avviato un task force "per ...

Tria rinvia i conti con Bruxelles Ma nel 2019 servono 30 miliardi Restano fuori flat tax e reddito... : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce: il governo non ha intenzione di varare alcuna manovra nel 2018, ma rispetterà il Patto di Stabilità. Peccato che in base ai conti dell'Ecofin se non si farà nulla quest'anno serviranno almeno 15 miliardi l'anno prossimo, che si sommano a 12,5 miliardi di clausole di salvaguardia e a 2,6 miliardi di spese indifferibili. In tutto una trentina di miliardi ...

Tria : "Nessun peggioramento del saldo strutturale nel 2019" : Nulla cambia nel 2018 mentre nel 2019 non ci sarà un peggioramento del saldo strutturale". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo un incontro tenuto con il numero due della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.

Tria all'Ue : su 2019 non ci sarà peggioramento saldo strutturale : ...si mostra "collaborativa" ma per capire se ci sarà un consenso sul da farsi con l'esecutivo Ue bisognerà attendere il Def di settembre."Il problema è che in un momento di rallentamento dell'economia ...

Tria all'Ue : su 2019 non ci sarà peggioramento saldo strutturale : Dopodiché 'è sempre bene essere più ambiziosi - ha detto giungendo all'Eurogruppo - ma questo dipende anche dall'andamento dell'economia, che …

Tria : 'non vogliamo peggiorare conti - ma deficit 2019 potrebbe salire rispetto a target Def' : E' quanto ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in una intervista rilasciata a Bloomberg.

Tria e l'obiettivo 'ambizioso' : nel 2019 10 miliardi di spesa corrente in meno : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in occasione del suo intervento sulle linee programmatiche di politica economia alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato. Tria ha ...

Tria - i conti del governo non tornano : obiettivo 10 miliardi di spesa in meno nel 2019 : L'obiettivo è «ambizioso», e lo ha riconosciuto lo stesso ministro dell'Economia Giovanni Tria illustrando il programma di politica economica alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Si tratta di congelare in termini nominali la spesa corrente, interrompendo ...

Tria : per il 2019 obiettivo da 10 miliardi di spesa corrente in meno : L’obiettivo è «ambizioso», e lo ha riconosciuto lo stesso ministro dell’Economia Giovanni Tria illustrando il programma di politica economica alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Si tratta di congelare in termini nominali la spesa corrente, interrompendo la sua crescita più o meno collegata alla dinamica del Pil a seconda degli anni, per dedicare agli investimenti tutti gli spazi di bilancio. In cifre, dati dell’ultimo Def alla ...

Deficit - Dombrovskis : Italia deve tagliare 0 - 6% in 2019. Tria : clima di collaborazione : Con il ministro dell'economia Giovanni Tria "non abbiamo discusso dei dettagli del prossimo bilancio, il confronto deve continuare". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, al termine ...

Il ceo di Intesa Messina : 'No alle elezioni anticipate nel 2019'. Plaude al discorso di Tria ma è cauto : 'Aspettiamo la manovra' : Il capo di Intesa Sanpaolo accoglie con favore il discorso del ministro dell'Economia sul Def: 'Ma doveva parlare un mese fa'