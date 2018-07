Trailer Elle Fanning è la protagonista di Mary Shelley - Un Amore Immortale

Foto e Trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

Dumbo di Tim Burton/ Il teaser Trailer video : ecco quando arriverà nelle sale : Dumbo torna al cinema, ecco il teaser trailer del film diretto da Tim Burton: quando arriverà nelle sale? Tutte le informazioni, la sinossi e lo straordinario cast della pellicola.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Il Primo Uomo di Damien Chazelle nel primo Trailer – VIDEO : Indietro 12 giugno 2018 2018-06-12T10:51:18+00:00 ROMA – Dopo il grandissimo successo di La La Land, Damien Chazelle torna sul grande schermo con Il primo Uomo. Il film arriverà prossimamente al cinema con Universal Pictures. La pellicola, che vede protagonista Ryan Gosling, racconta l’avvincente storia della missione della NASA per portare un Uomo sul luna. Il film, […] L'articolo Il primo Uomo di Damien Chazelle nel primo trailer – VIDEO ...

E3 2018 : Sega pubblica i Trailer di annuncio delle versioni PC di Yakuza 0 - Yakuza Kiwami e Valkyria Chronicles 4 : Dopo il reveal sul palco del PC Gaming Show dell'E3 2018, Sega Europe Ltd. annuncia l'arrivo su PC di alcuni capitoli di due franchise giapponesi estremamente apprezzati. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, e Valkyria Chronicles 4 si aggiungono alla lista delle grandi conversioni PC con caratteristiche esclusive realizzate da Sega, dopo il grande successo di quelle di Vanquish, Bayonetta e Valkyria Chronicles. Affronta un viaggio in compagnia del ...

E3 2018 : un Trailer mostra i giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

«La stanza delle meraviglie» : il Trailer del nuovo film di Todd Haynes in anteprima : Ben (Oakes Fegley) e Rose (Millicent Simmonds da giovane/Julianne Moore da grande) sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello ...