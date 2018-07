Tragico incidente e famiglia distrutta | morti la piccola Swami di 4 anni e il papà

Famiglia distrutta in Tragico incidente : morti la piccola Swami di 4 anni e il papà. Gravissima la mamma : tragico incidente stradale avvenuto stamattina alle porte di Foggia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo, e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie dell'uomo e madre...

Tragico incidente in moto - gravissimo il sedicenne dell'Inter Pasquale Carlino : Quella di cui vi stiamo per parlare è una di quelle notizie che, purtroppo, non vorremmo mai portare alla luce, ma che per dovere di cronaca deve essere riportata. Nella tarda serata di lunedì 15 luglio, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane calciatore dell'Inter, Pasquale Carlino, elemento dell'Under 17 della società meneghina. Il giovane si trovava in sella ad una moto di proprietà di un suo amico ...

“Anche lui a bordo”. Tragico incidente sulla A1 : scoperta choc dei soccorritori. È successo tutto all’altezza di Cassino : automobilisti sconvolti : Un incidente drammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, ...

Calabria - Tragico incidente stradale : muore 39enne : Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria, dove nella giornata di ieri 12 luglio un uomo di 39 anni è tragicamente deceduto dopo essersi andato a schiantare con la propria autovettura contro un guard-rail. Sempre in Calabria una bimba di 5 anni ha rischiato di morire annegata in mare. Calabria, 39enne muore a causa di un incidente stradale Nella giornata di ieri pomeriggio un uomo di 39 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave ...

Tragico incidente a Palazzo Reale : muore un uomo : Tragedia sul lavoro a Milano. Un lavoratore di 69 anni è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala mentre stava lavorando all'interno di Palazzo Reale. Milano, muore...

Torvaianica - Tragico incidente stradale : muore un giovane in moto : Un altro terribile incidente stradale [VIDEO] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane motociclista di 24 anni nei pressi della localita' di Torvaianica nella giornata di ieri. Fatale è stato un violento impatto avvenuto contro una vettura sul lungomare. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il giovane infatti è morto ...

Tragico incidente sulla regionale - schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Tragico incidente sulla "statale dei motociclisti" - muore un 16enne : Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Nello schianto tra un'auto e una moto è morto un giovane motociclista di appena 16 anni....

Incidente stradale a Sanluri : morti due giovani di 24 e 34 anni/ Tragico schianto : ferito un terzo passeggero : Incidente stradale a Sanluri: morti due giovani di 24 e 34 anni, Tragico schianto: ferito un terzo passeggero. L'Incidente è avvenuto all'alba di oggi, i tre erano a bordo di una 500(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Tragico incidente stradale a Sanluri - un morto e due feriti - uno è grave : I Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per chiarire la dinamica del terribile incidente stradale, avvenuto nei pressi di Sanluri, questa mattina all'alba e che è costato la ...

Tragico incidente - morti lo chef Narducci e una collega. 'Sbalzati dallo scooter per 30 metri' : ... Associazione Italiana Sommelier, , per poi salire all'ultimo piano del Rome Cavalieri Waldorf Astoria dove ha trovato Heinz Beck come Virgilio nel mondo della cucina di qualità. Assetato di ...

Tragico incidente - morti lo chef Narducci e una collega. 'Sbalzati dallo scooter per 30 metri' : Uno scontro frontale li ha sbalzati dallo scooter per 20-30 metri. Finisce in un attimo, e tra le fioche luci della Capitale, dopo l'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un Tragico incidente sul Lungotevere a Roma. Si indaga per omicidio stradale : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un Tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...