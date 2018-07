Tra le righe della Cassazione | sullo stupro | l' atroce Te la sei cercata

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) Ma poi alla fine ditelo, cari giudici: "Te la sei". Ditelo, perché è questo che si legge tra lesentenza che elargisce sconti a due violentatori, ed è una cantilena antica e ferocissima, un mantra arcaico, immobile, blindato rispetto all'evolversisocietà,coscienza, dell'emancipazione femminile, dei diritti.Una maledizione, una condanna a vita per le donne, fine pena mai. E dunque, e ancora, e sempre: te la sei. Potevi evitare di ubriacarti. Non si fa. Se avevi liberamente alzato il gomito, se come ogni ubriaco eri priva di energie, confusa, incapace di difenderti, con la coscienza e con la volontà appannate, che colpa ne hanno mai quei due animali che ne hanno approfittato, e ti hanno scaraventata in terra come un pupazzetto, e denudata, e usata come un pezzo di carne senza identità, ...