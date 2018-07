Tour de France | prima tappa alpina al francese Julian Alaphilippe

Tour de France 2018 - classifica e risultati dopo la tappa di oggi : Grande impresa di Alaphilippe, che vince la frazione e conquista la maglia a pois. Quella gialla resta sulle spalle di Van Avermaet, che va in fuga e guadagna sui rivali in classifica

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Julian Alaphilippe in maglia a pois - Pierre La Tour il miglior giovane : Cambiano le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della decima tappa. Julian Alaphilippe oltre ad una spettacolare vittoria va anche ad indossare la maglia a pois , grazie ai tanti punti accumulati sui GPM odierni. Un altro France se sale sul podio, Pierre La Tour , che balza al comando della classifica dei giovani e veste la maglia bianca. Giornata positiva anche per Peter Sagan che conquista altri 20 punti e rafforza la sua maglia ...

Tour de France 2018 - Julian Alaphilippe : “Non ci avrei mai sperato di vincere così. Ero deluso dal Mur-de-Bretagne” : Sesto successo stagionale per il France se Julian Alaphilippe , il primo sulle strade della Grande Boucle. Lo scalatore della Quick-Step Floors conquista la decima tappa del Tour de France 2018 , mandando in porto la fuga grazie ad un attacco prima sul Col de Romme, poi lasciando sul posto l’estone Rein Taaramae nella salita che porta alla sommità del Col de la Colombiere. I primi avversari giungono al traguardo distanti oltre un minuto e ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : i big si controllano. Perde Ilnur Zakarin - Rigoberto Uran alla deriva : I big si controllano nel primo tappone alpino del Tour de France 2018 . Nessuno dei grandi favoriti per la conquista della maglia gi alla è riuscito a fare la differenza nella decima tappa. Gli uomini di classifica sono arrivati quasi assieme sul traguardo di Le Grand-Bornand, ma alcuni hanno pagato dazio come Bob Jungels, Bauke Mollema, Ilnur Zakarin , Rafal Majka e Rigoberto Uran , che ha sofferto i postumi della caduta nella tappa del pavè ed è ...

Tour de France - Alaphilippe al settimo cielo dopo la vittoria della decima tappa : “mi ero detto che sarei andato in fuga…” : Julian Alaphilippe racconta con entusiasmo il trionfo sulle Alpi alla decima tappa del Tour de France 2018 La decima tappa del Tour de France 2018, la prima del trittico delle Alpi, vede trionfare Julian Alaphilippe . Il France se della Quick-Step Floors ottiene la sua prima vittoria alla Grande Boucle, la sesta di stagione. La frazione che da Annecy è arrivata a Le Grand Bornard, non cambia però la maglia gialla. È sempre il belga Greg Van ...

Tour de France 2018 : i big non si sfidano sulle Alpi - vince un super Julian Alaphilippe! Resta in giallo Van Avermaet : Torna il Tour de France 2018 dopo il primo giorno di riposo: decima tappa, finalmente si inizia a salire sulle Alpi, anche se nella frazione di 158 chilometri 158 km da Annecy a Le Grand-Bornand non c’è stato lo spettacolo atteso. I big, con la paura di una tre giorni durissima, hanno preferito non rischiare, lasciando andare via la fuga e non attaccando praticamente mai. A sfruttare la situazione è stato Julian Alaphilippe (Quick-Step ...