Tour de France 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e vincitore 10^ tappa

Tour de France - Vincenzo Nibali racconta caduta sul pavè : ‘Sono stato un gatto’ : Non è stato lo show esaltante di quattro anni fa, quando aveva danzato con numeri da equilibrismo sotto la pioggia, ma Vincenzo Nibali [VIDEO]è riuscito a concludere la tappa del Tour de France con il pavè con piena soddisfazione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha rimediato ad una situazione pericolosa ancora nelle fasi centrali della corsa, quando era rimasto coinvolto in una caduta ed è riuscito a rientrare prontamente. Il ritmo ...

Tour de France - Froome pronto per il trittico delle Alpi : “la montagna è il nostro elemento naturale” : Chris Froome commenta l’andamento del Tour de France 2018, il britannico non vede l’ora di mettersi alla prova nelle prossime tappe della Grande Boucle Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. Da domani, invece, i ciclisti si preparano per il trittico delle Alpi. Tra gli altri ...

Tour de France - Nibali carico per il trittico delle Alpi : “bisognerà andare a tutta” : Vincenzo Nibali si proietta alle prossime tre durissime tappe del Tour de France 2018, ecco il commento dello Squalo dello Stretto in vista del trittico delle Alpi Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. A finire in terra, anche Vincenzo Nibali, che però non ha riportato importanti ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali e il sogno podio. Decisiva la tenuta sulle montagne : La prima settimana di corsa del Tour de France 2018 è stata superata senza problemi da Vincenzo Nibali. Lo Squalo è riuscito ad evitare i tanti rischi che il percorso presentava e si trova in 12ma posizione in classifica con 1’48” di ritardo dalla maglia gialla. Un distacco accumulato soprattutto nella cronometro a squadre di Cholet, mentre nelle altre tappe chiave il capitano della Bahrain Merida si è sempre difeso al meglio. Nibali rimane ...

Chris Froome - Tour de France 2018 : “Attendo la sfida delle montagne. Rivalità con Thomas? Esagerato parlarne” : La prima settimana del Tour de France 2018 è andata in archivio. Non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale e tutti attendono le Alpi che, da domani, caratterizzeranno lo scenario della Grande Boucle. Il britannico Chris Froome è pronto a recitare un ruolo da primattore con il suo Team Sky. Nella prima tappa ha pagato dazio per via di una caduta ma poi la cronometro a squadre ha rimesso le cose al loro posto. In vista del trittico ...

Quanto guadagna il vincitore del Tour de France 2018? : È una delle corse a tappe più importanti al mondo, non solo dal punto di vista del "prestigio", ma anche per il ricco montepremi in palio . Si tratta di numeri che denotano un divario importante , ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France : grande battaglia in salita - Anna van der Breggen sfida Annemiek van Vleuten : Domani si svolgerà la quinta edizione di La Course by Le Tour de France, la gara femminile che si corre sulle strade della grande Boucle. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di fare una corsa di un solo giorno in montagna, che sfrutterà parte del percorso che verrà poi affrontato dagli uomini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite di La Course by Le Tour de France 2018. Percorso 112 km da Annecy a Le Grand-Bornand, di cui ...

Vincenzo Nibali - Tour de France 2018 : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Froome? Non so come sta” : Prima settimana a fasi alterne per Vincenzo Nibali nel Tour de France 2018. Attualmente il siciliano è 12° nella graduatoria generale, distanziato 1’48” dal leader Greg Van Avermaet. Il corridore italiano, capitano della Bahrain-Merida, nella prima parte di questa Grande Boucle ha cercato di limitare i danni nel migliore dei modi, facendo vedere un ottimo colpo di pedale sull’esplosivo Mur-de-Bretagne e limitandosi a ...

Tour de France 2018 : Alexis Vuillermoz costretto al ritiro per una frattura alla scapola : La sfortuna non abbandona l’AG2R La Mondiale di Romain Bardet in questo Tour de France 2018. La formazione Francese, dopo aver dovuto fare i conti con il ritiro del transalpino Axel Domont, perde un altro uomo importante per la Grande Boucle. Si tratta dell’altro corridore d’Oltralpe Alexis Vuillermoz che nel corso della tappa di ieri sul pavé ha riportato la frattura della scapola a causa di una caduta. Compagine Francese ...

Tour de France 2018 - Movistar pronta a colpire sulle Alpi. Landa - Valverde e Quintana - tre punte difficili da marcare : Si tirano le somme al termine della prima settimana del Tour de France 2018 anche in casa Movistar. Obiettivo della formazione ciclistica spagnola nella fase iniziale della Grande Boucle quello di mantenere i propri uomini di classifica a stretto contatto con i principali avversari nella graduatoria generale. Nonostante una cronometro a squadre al di sotto delle aspettative, due di essi attualmente occupano un piazzamento top-10: Alejandro ...

Tour de France 2018 - la quiete prima della tempesta : come stanno i favoriti? : Un giorno di riposo, meritato. Perché la prima settimana del Tour de France 2018 è stata sfiancante per i corridori: 9 tappe, che hanno già permesso di delineare un borsino aggiornato dei favoriti per la...

Tour de France 2018 : Egan Bernal a rischio ritiro. Frattura alle dita di una mano per il colombiano del Team Sky : Brutte notizie in casa del Team Sky dopo la nona tappa del Tour de France 2018. Il talentuoso colombiano Egan Bernal, da tutti considerato il candidato numero uno per vestire la maglia bianca (miglior giovane), ieri ha avuto non poche difficoltà nella stage che prevedeva il pavè, finendo più volte a terra. In un momento particolarmente convulso, Bernal si è scontrato contro l’ammiraglia della BMC Racing Team, che si era fermata per soccorrere un ...

Il Tour de France - Marco Pantani e la Francia che vince i Mondiali : quel precedente che fa sognare Chris Froome : Chris Froome sogna la doppietta Giro-Tour: la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 regala al britannico del Team Sky una carica in più La prima settimana di Tour de France è terminata. I corridori si sono sfidati tra volate mozzafiato e pavè pericolosi, regalando spettacolo in nove lunghe tappe della Grande Boucle. Oggi, dopo le fatiche di Roubaix, i ciclisti si possono godere una giornata di relax prima delle fasi clou della ...

Tour de France - arriva la tappa epica che accenderà il duello Nibali-Froome : 4 salite e 5 discese pazzesche - pendenze incredibili e lo sterrato - qui si può decidere tutto : Tour de France, dopo uno (anzi due…!) giorni di riposo inizia un’altra corsa: Martedì 17 la decima tappa da Annecy a Le Grand-Bornand sarà il primo teatro dello scontro diretto tra i big che vogliono la maglia gialla Un giorno di riposo, anzi due. Già, perché ieri il Tour de France s’è concluso intorno alle 16:20 e domani la decima tappa da Annecy partirà molto tardi, alle 13:35. Complessivamente i corridori quindi ...