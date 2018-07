Tour de France 2018 | la tappa di domani | Albertville-La Rosière Orario d’inizio

Tour de France – La nona tappa e le sue disastrose conseguenze : Jungels ‘superstite di guerra’ nel post pavè [FOTO] : Bob Jungels ha sfidato il pavè della nona tappa del Tour de France 2018, uscendone a pezzi: lo scatto pubblicato dal ciclista della Quick-Step Floors è impressionante Bob Jungels incerottato e ferito è l’immagine simbolo di quello che la nona tappa del Tour de France 2018 ha rappresentato per i corridori in corsa. Il pavè di Roubaix ha fatto assaggiare l’asfalto Francese a più di un ciclista, causando cadute in cui sono stati ...

Tour de France 2018 - Fabio Aru : “Ho voltato pagina - ci sono ancora tante gare in cui posso fare bene. Oggi inizia il vero Tour” : Lo scorso anno Fabio Aru fece sognare tutti i tifosi italiani al Tour de France, conquistando una straordinaria vittoria a La Planche des Belles Filles e andando poi ad indossare per due giorni la maglia gialla. Un ricordo indelebile per il sardo che, ospite negli studi della Rai, ha parlato così di quell’impresa: “sono momenti bellissimi che ricorderò per sempre, il Tour è una gara che mi piace molto”. Quest’anno però la stagione del Cavaliere ...

Tour de France – Stella cometa sui ciclisti? No - un freestyler sorvola il gruppo saltando da una montagna [VIDEO] : Durante la decima tappa del Tour de France, il gruppo si è visto passare sopra la testa un freestyler che ha catturato l’attenzione delle telecamere Colpo di scena durante la decima tappa del Tour de France, il gruppo della maglia gialla si è visto infatti passare sopra la testa un freestyler in sella alla propria bicicletta. Un gesto curioso e davvero sorprendente, che ha catturato l’attenzione delle telecamere. Nessun ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : 15 uomini in avanti - Sagan lontano (10^ tappa)

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Annecy-Le Grand-Bornand. Si scatena la bagarre sulle Alpi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2018, 158.5km da Annecy a Le Grand-Bornand. E’ il primo dei prossimi tre tapponi alpini che si disputeranno nel corso della settimana corrente, con ben tre GPM di prima categoria e il Plateau des Glieres (a 90km dal traguardo), primo HC della 105a edizione della Grande Boucle. A differenza degli anni precedenti, nella rassegna corrente le montagne situate ad Est ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France 2018 : Annemiek van Veluten non si ferma più - sua la vittoria. Anna van der Breggen crolla sul più bello : Continua il momento glorioso della regina delle salite Annemiek van Vleuten. La 35enne olandese trionfa per la seconda edizione consecutiva a La Course by Le Tour de France a due giorni di distanza dalla conquista del Giro Rosa 2018. Sui 112,5km da Annecy a Le Gran Bornand, la scalatrice della Mitchelton-Scott riesce a rimontare a pochi metri dall’arrivo la connazionale Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), che si pianta proprio a due ...

Tour de France 2018 - Froome e la carta Thomas : "Possiamo giocare su due tavoli" : Nel giorno di riposo, Chris Froome è tra i primi a parlare. Spegnendo le voci di una rivalità interna con Geraint Thomas, che in classifica è secondo e potrebbe prendere la maglia gialla fin dalla ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : passa Alaphilippe al primo Gpm! (10^ tappa)

Classifica Tour de France 2018/ Greg Van Avermaet in maglia gialla : occhio agli scalatori (10^ tappa)

Tour de France – Insieme alla Katusha Alpecin spunta Tony Paker! Kittel scherza : “puoi fare i velocista - ma io a basket…” [VIDEO] : Ciclista per un giorno, il cestista NBA Tony Parker veste i panni della Katusha Alpecin nel giorno di riposo del Tour de France Un lunedì da ricordare quello appena trascorso da Tony Paker. Il cestista ex San Antonio Spurs, lasciati dopo 17 anni per approdare agli Hornets, ha svestito i panni da giocatore NBA per vestire quelli di… ciclista! Il Francese, sfruttando il giorno di riposo del Tour de France, ha partecipato ad un ...

Tour de France – Oggi il primo tappone di montagna : è lotta tra big? Occhi puntati su Bardet e Nibali : Oggi il primo vero tappone di montagna al Tour de France: i favoriti della decima frazione della Grande Boucle Dopo una giornata di riposo, al termine di una prima settimana di sfide prevalentemente pianeggianti, i ciclisti tornano protagonisti al Tour de France 2018. Oggi il primo tappone di montagna: 158,5 km da Annecy a Le Grand-Bornand con quattro dure salite e cinque discese pericolose per 3.200 metri di dislivello. I ciclisti ...

