Toscana | il consigliere leghista contrario all' assunzione di bagnini siciliani

Toscana - consigliere regionale della Lega contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere