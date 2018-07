Torino | Ronaldo già di casa allo Stadium fa la foto di famiglia e twitta

Le visite - l abbraccio dei tifosi e l incontro con Allegri Ronaldo fa impazzire Torino : Torino, Ronaldo saluta i tifosi alla Continassa e canta "Juve, Juve" PIACERE, CR7 - Il primo impatto con il mondo Juventus è avvenuto prima delle visite mediche, nella calda mattinata torinese, ...

Le foto di Cristiano Ronaldo a Torino : Il nuovo giocatore della Juventus è arrivato in città ieri per le visite mediche e per la conferenza stampa di questa sera The post Le foto di Cristiano Ronaldo a Torino appeared first on Il Post.

CR7Day - il primo incontro di Ronaldo con i fan a Torino : Cristiano Ronaldo è arrivato al J Medical di Vinovo per le visite mediche di rito prima di cominciare la sua avventura con la Juventus. Ad accoglierlo decine di fan impazziti che si sono radunati già da ieri fuori dai più prestigiosi alberghi torinesi non appena la società bianconera ha mostrato su

Cristiano Ronaldo a Torino - bagno di folla tra i tifosi Juve. FOTO : Cristiano Ronaldo a Torino, bagno di folla tra i tifosi Juve. FOTO L'attaccante è al centro clinico della società sportiva torinese per i controlli e gli esami medici di routine. Ad accoglierlo migliaia di fan. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Cristiano Ronaldo prende casa nel cuore di Torino : Ronaldo, uno dei calciatori più pagati al mondo, muove tantissimi milioni di euro. Così, i fan già si domandano su quale auto lo vedranno sfrecciare per le strade di Torino. Basta attendere ancora ...

Ronaldo a Torino - il primo minuto dell’alieno sceso fra i tifosi bianconeri : È durato un minuto il primo incontro fra Cristiano Ronaldo e i suoi nuovi tifosi. Erano almeno un migliaio quelli dietro le transenne del JMedical, il centro medico della Juventus, dove il portoghese ha iniziato la sua giornata bianconera. Lui è uscito, ha saluto, ha sorriso quanto basta e firmato autografi. Il tutto nei primi sessanta secondi o poco più con il popolo che lo acclamava, aveva superato controlli con il metal detector per vederlo e ...

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...

La diretta del primo giorno di 'scuola Juve' per Cristiano Ronaldo a Torino : Un giorno importante, quasi emozionante, per i tifosi bianconeri, che avranno modo di prendere contatto col calciatore più forte del mondo che nei piani della società potrebbe risultare decisivo per ...

La diretta del primo giorno di 'scuola Juve' per Cristiano Ronaldo a Torino : Arrivato a Torino domenica pomeriggio a bordo di un piccolo aereo privato proprio mentre a Mosca erano in campo Francia e Croazia per la finale dei Campionati del mondo, Cristiano Ronaldo oggi ha un'agenda molto fitta per il suo primo vero giorno alla Juventus. Vistite mediche, incontro con la squadra, pranzo e conferenza stampa nel pomeriggio, prima di ripartire per qualche altro giorno di meritata vacanza dopo i Mondiali in Russia. ...