Torino contro Salvini | procura vuole processarlo per vilipendio magistratura

Le visite - l abbraccio dei tifosi e l incontro con Allegri Ronaldo fa impazzire Torino : Torino, Ronaldo saluta i tifosi alla Continassa e canta "Juve, Juve" PIACERE, CR7 - Il primo impatto con il mondo Juventus è avvenuto prima delle visite mediche, nella calda mattinata torinese, ...

Il procuratore di Torino al ministro Bonafede : “Si pronunci sul fascicolo per vilipendio ai magistrati contro Salvini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha chiesto in via formale al ministro della Giustizia di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, pendente dal 2016. Il capo della procura piemontese aveva infatti aperto un fascicolo contro l’attuale capo del Viminale per vilipendio all’ordine giudiziario perché, il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno aveva definito “una ...

Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino/ Ultime notizie : stop di 24 ore contro i 260 licenziamenti : Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino: stop di 24 ore di tutti i mezzi pubblici contro i 260 licenziamenti annunciati dall'azienda entro il 2019. Fasce orarie di garanzia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Migranti - Spataro : “non vietare attracco barconi nei porti”/ Procura Torino : “direttive contro odio razziale” : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro "non vietare attracco barconi nei porti italiani". Nuove direttive contro "l'odio razziale ed etnico": la Procura "contro" il Governo(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Torino - uomo punta pistola contro straniero in strada : 'Ti ammazzo come un cane' VIDEO : Follia a Torino, dove un uomo è stato filmato mentre si aggira con una pistola in mano , minacciando uno straniero. La scena è stata ripresa in via Spontin, all'angolo con via Calvi, zona Barriera di ...

Procura Torino - nuove direttive contro reati motivati da odio razziale - : Il Procuratore capo del capoluogo piemontese, Armando Spataro, ha diramato delle disposizioni con l'obiettivo di rendere più efficace il contrasto dei reati motivati da razzismo. nuove direttive anche ...

Chiamparino 'Contro le Olimpiadi solo quattro fafiuché - Torino la migliore da ogni punto di vista' : 'Anch'io, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dico che la politica deve stare fuori dalle Olimpiadi, giacchè se è ancora valido quello che il Cio chiede da tempo, in termini di impatto ambientale ...

Milano ora ha paura Sala contro Di Maio : “Grave pregiudizio in favore di Torino” : A Milano la forte sensazione è che la partita sia diventata più politica e che Torino abbia conquistato la pole position contro tutti i pronostici. E, ieri mattina, il sindaco Beppe Sala lo ha detto senza girarci troppo intorno. «Questa faccenda delle Olimpiadi sta diventando una battaglia simbolica di potere», il pensiero del primo cittadino milan...