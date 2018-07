Tom Dumoulin | ‘Per cinquanta chilometri ho odiato pedalare’

Tour de France - Tom Dumoulin : 'La penalità andrebbe data sempre' : È stata una giornata sfortunata per Tom Dumoulin quella che ieri ha portato il Tour de France al traguardo del Mur de Bretagne. Mentre la corsa era lanciatissima verso il finale, il campione olandese si è dovuto fermare per un incidente meccanico. Dopo aver cambiato una ruota con l'aiuto del compagno di squadra Geschke, il corridore della Sunweb ha cercato di recuperare, ma non è riuscito più a riprendere la coda del gruppo [VIDEO], ed è ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin penalizzato 20 secondi. Sfrutta la scia dell’ammiraglia - il VAR lo becca… : Piove sul bagnato per Tom Dumoulin al Tour de France 2018. Il capitano del Team Sunweb è stato penalizzato di 20 secondi dalla giuria per aver violato il regolamento, Sfruttando eccessivamente la scia della propria ammiraglia. Ma cosa è accaduto nello specifico? L’olandese ha forato in discesa a poco più di 5 km dal termine della sesta frazione, con arrivo in salita sul Mur de Bretagne. A quel punto rientrare sul lanciatissimo gruppo ...

Tour de France - Froome mette in guardia Dumoulin : “Tom è ancora davanti - ma c’è molta strada da fare” : Il britannico del Team Sky ha chiuso al quattordicesimo posto la quinta tappa del Tour de France, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto Peter Sagan vince la quinta tappa del Tour de France, la Lorient-Quimper di 204.5 km, dominando la volata col tempo totale di 4 ore 48’06”. Niente da fare per l’italiano Sonny Colbrelli, Bahrain Merida Pro Cycling Team, e per il belga Philippe Gilbert, Quick-Step Floors, ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Tom Dumoulin davanti a tutti - Nibali in scia a Froome e Porte : La quinta tappa del Tour de France 2018 era particolarmente temuta per le tante cotes nel finale ma non ci sono stati scossoni in classifica generale. Rimangono invariati i distacchi tra i big con Tom Dumoulin che resta il migliore tra i pretendenti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 conserva un margine di 24” su Rigoberto Uran. Vincenzo Nibali è a 55”, attardato di ...

Tom Dumoulin attacca la UCI : “Caso Froome gestito malissimo : i tifosi si allontaneranno dal ciclismo. Prendo atto dell’assoluzione ma…” : Tom Dumoulin non ha digerito l’assoluzione di Chris Froome in merito alla non negatività riscontrata al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il keniano bianco è stato giudicato non colpevole e quindi totalmente riabilitato. Il vincitore del Giro d’Italia 2017, sconfitto proprio dal britannico nell’ultima edizione della Corsa Rosa, ha voluto parlare in merito alla vicenda, proprio alla vigilia della partenza del ...

Tour de France 2018 : l’incognita Tom Dumoulin. Le fatiche del Giro potrebbero farsi sentire. Obiettivo tappe o classifica generale? : Al Tour de France 2018 ci sarà l’incognita legata a Tom Dumoulin, che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa. Il 27enne olandese in questa stagione ha infatti deciso di correre sia il Giro che il Tour, ma resta da capire se nella Grande Boucle il capitano della Sunweb scelga di puntare tutto sulla classifica generale oppure abbia come Obiettivo primario quello di vincere una tappa. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Dumoulin per ...

Tour de France 2018 : Tom Dumoulin sarà al via della Grande Boucle. L’olandese ha sciolto le proprie riserve : Alla fine Tom Dumoulin ci sarà. Il corridore olandese, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia 2018, ha sciolto le proprie riserve circa la propria partecipazione al Tour de France 2018, secondo quanto scrive il De Telegraaf. Pur sentendosi piuttosto stanco al termine della Corsa Rosa, dunque, il forte ciclista del Team Sunweb ha optato per cimentarsi nella corsa a tappe più importante e prestigiosa, che prenderà il via il 7 luglio con ...

Giro d’Italia - Tom Dumoulin : 'Non mi piacerebbe vincere in questo modo' : Un anno dopo la sua prima vittoria in un grande Giro, Tom Dumoulin ha confermato di essere nell’elite del ciclismo mondiale ma senza riuscire a bissare quel successo. Il campione olandese è sembrato avere il Giro d'Italia in mano quando Simon Yates è crollato sul Colle delle Finestre, ma si è dovuto inchinare alla prova di forza di Chris Froome, protagonista di una fuga solitaria da storia del ciclismo. Dumoulin ha comunque archiviato il suo ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Orgoglioso del secondo posto - non sempre si vince. Tornerò” : Tom Dumoulin ha chiuso al secondo posto la classifica generale, cedendo il passo a Chris Froome per appena 46″, non riuscendo così a bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno. Il capitano del Team Sunweb ha detto ai microfoni Rai: “Sono felice ed orgoglioso del mio secondo posto, a volte si vince, altre, come quest’anno no. Sono contento del lavoro fatto con la squadra, tornerò al Giro“. Clicca qui per mettere “Mi ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - la conferma di un grande campione. Non era quello del 2017 - ha corso con coraggio e orgoglio : Tom Dumoulin si è confermato un grande campione al Giro d’Italia 2018. Il corridore olandese, dopo aver fatto sua la scorsa edizione, è stato in corsa fino all’ultimo per la Maglia Rosa anche quest’anno. Il sogno del bis è sfumato per 46” e si è dovuto arrendere alla superiorità di Chris Froome in queste ultime tappe. Il Giro del 27enne di Maastricht si è aperto con la vittoria nella cronometro di Gerusalemme ed è andato così ad indossare ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Ho dato tutto e non ho rimpianti. Chris Froome era imbattibile : onore al più forte” : Tom Dumoulin non è riuscito a ribaltare il Giro d’Italia 2018 nell’ultimo tappone alpino. La Farfalla di Maastricht, detentore del titolo, doveva recuperare 40” di distacco da Chris Froome che ieri era stato protagonista di un’impresa leggendaria con una fuga solitaria di 80 chilometri. L’olandese ha tentato due timidi scatti sulla salita che conduceva a Cervinia ma visibilmente non ne aveva più e si è dovuto ...