Tokyo chiude in rialzo ma scende il resto dell' Asia

Tokyo - la Borsa chiude in netto rialzo : Nikkei +1 - 85% : La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei segna infatti un progresso dell'1,85%, a 22.597 punti.

Tokyo - la Borsa chiude in forte calo : Nikkei -1 - 19% : Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo sulla scia dell'annuncio di nuove imposizioni di dazi Usa sulle merci cinesi. Alla fine delle contrattazioni sulla piazza nipponica, l'indice Nikkei segna ...

Tokyo chiude la giornata al ribasso : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata con il segno meno con l'indice Nikkei che cede l'1,05% finendo a 21,964.85 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,69% a 1.356,35 punti. Crollano ...

Tokyo chiude in rialzo. Borse cinesi in rosso : Teleborsa, - I principali listini asiatici si avviano alla chiusura in territorio positivo , seguendo la scia rialzista lasciata ieri da Wall Street. Segno rosso solo per le Borse cinesi che pagano ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo su dati Usa - Nikkei +1 - 21% : Roma, 9 lug., askanews, - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo, sostenuta dai buoni dati statunitensi sul mercato del lavoro. Il Nikkei al termine degli scambi ha guadagnato l'1,21%, a 22.052 ...

Tokyo - la Borsa chiude in calo : Nikkei -0 - 78% a 21.546 punti : La Borsa di Tokyo termina gli scambi col segno meno, a un giorno dall'entrata in vigore dei nuovi dazi in Cina sulle merci statunitensi, con gli investitori che monitorano possibili inasprimenti degli ...

Borsa di Tokyo chiude debole. Asia incerta su timori commercio : TeleBorsa, - Giornata incerta per i mercati Asiatici, compresa la Borsa giapponese , che si è mossa fra alti e bassi, chiudendo poi all'insegna della cautela. A pesare sui mercati, anche Wall Street ...

Borsa - Tokyo chiude in forte calo : l'indice Nikkei perde il 2 - 21% : La Borsa di Tokyo termina il primo giorno di scambi della settimana in forte calo, mentre non si attenuano i timori degli investitori sull'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. ...

Tokyo chiude sulla parità. Debole il resto dell'Asia : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata sulla parità con l'indice Nikkei che si ferma a +0,05% finendo a 22.282,84 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,20% a 1.325,06 punti. Gli investitori ...

Borsa di Tokyo chiude piatta - Nikkei perde 0 - 01% : Borsa di Tokyo chiude piatta, Nikkei perde 0,01% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso piatta. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.270,39 punti, con una perdita di appena 1,38 punti, pari allo 0,01 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.195,19 punti, scendendo in mattinata fino a 22.038,40 punti, il livello più basso della giornata, e ...