Timberland ripropone Kiri Up e Berlin Park per l’autunno inverno 2018 GALLERY

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018)Up e: i due modelli femminili e dinamici ditornano protagonisti per il prossimo autunnoEntrate nell’identità più autentica digià dalla scorsa stagione, i due modelli donnaUp etornano con successo perattraverso inedite rivisitazioni nei materiali e nei colori proposti. Femminili, dinamici e adatti a qualsiasi occasione, dall’ufficio fino al tempo libero, il loro design accompagna con uno stile disinvolto, ma sempre di tendenza, una moderna globetrotter dall’anima curiosa e dalla personalità decisa. Fascino urban e design eclettico definiscono la sneakerUp, reinterpretata attraverso nuove tonalità, linee e materiali premium che la rendono l’accessorio perfetto da abbinare a qualsiasi look. La caratteristica suola in gomma scolpita sposa dettagli in grosgrain mentre l’inserto in plastica ...