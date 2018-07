“Ti amo” E la foto di coppia fa boom | Elenoire Casalegno presenta il fidanzato 

Meret infortunato - il Napoli : “Ti aspettiamo” : “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Così il Napoli, con un tweet, saluta e rincuora il giovane portiere Alex Meret che ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. A causa di questo infortunio, il portiere napoletano sara’ operato in queste ore per ridurre la frattura composta.L'articolo ...

Niccolò Bettarini - gli aggressori : “Ti abbiamo riconosciuto - ti ammazziamo” : La fama può essere un pretesto per cercare di uccidere? Evidentemente sì. Si arricchisce di dettagli davvero inquietanti l’aggressione ai danni del 19enne Niccolò Bettarini avvenuta domenica mattina, alle ore 5, fuori dalla discoteca Old Fashion della “Milano-bene”. Il figlio dell’ex calciatore Stefano e di Simona Ventura, secondo il pm Elio Ramondini, sarebbe stato aggredito proprio perché figlio di personaggi famosi, come se questa ...

“Ti amo”. Rita Dalla Chiesa : dopo l’atroce lutto - la conduttrice si lascia andare. Le parole da brividi : Un lutto dietro l’altro per Rita Dalla Chiesa che, dal novembre 2017, sta soffrendo le pene dell’inferno. È proprio nel novembre 2017 che Massimo Santoro, autore televisivo, è morto (all’età di 52 anni) lasciando vedova sua figlia Giulia Cirese. Per una madre non c’è sofferenza peggiore che quella dei propri e per la Dalla Chiesa non è stato facile incassare il colpo. Colpo che, qualche mese dopo, è stato seguito da un altro trauma per la ex ...

“Ti amo” - “Mi manchi” : la prof quarantenne e quella relazione con l’alunno di 13 anni : Il messaggino via Whatsapp è proprio quello tra due innamorati. Lei scrive a lui: «Un giorno mi presenterai ai tuoi genitori». Lui risponde a lei: «Ti amo. Mi manchi». Tutto normale se non fosse per la macroscopica differenza di età tra di loro. Lui ha 14 anni, ne aveva 13 quando è iniziata pochi mesi fa la relazione, e in questi giorni sta facendo...

Jonathan Kashianian e Bianca Atzei fidanzati?/ Spunta il “Ti amo” sotto una foto : le ultime novità : Jonathan Kashianian e Bianca Atzei si sono ufficialmente fidanzati? Il gossip impazza e nel frattempo Spunta anche il “Ti amo” sotto una foto: le ultime novità.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:54:00 GMT)