' The Post' al cinema all' aperto

Prima foto di Daryl Dixon in The Walking Dead 9 : sarà lui a prendere il posto di Rick? : La Prima foto di Daryl Dixon nella première di The Walking Dead 9 non rivela nulla di nuovo. Il nostro combattente è sempre più sporco, questo sì, ma non ci sono dettagli che ci fanno capire e che confermano che proprio sarà il nuovo leader della comunità dei sopravvissuti. La serie andrà in onda da ottobre negli Usa ma solo al prossimo Comic-Con di San Diego scopriremo le prime immagini e il primo trailer della nuova stagione. I primi ...

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum" : Ormai vicina alla sua conclusione, la seconda stagione di The HANDMAID'S TALE propone un episodio che svela il destino di June e della piccola Holly, ma anche della sfortunata Emily, in un insieme di vicende tetre, con un momento che rimette di nuovo tutto in discussione. "Postpartum" affronta gli eventi successivi alla nascita di Holly, i quali vedono una June inizialmente esclusa dalla vita della piccola e una duplice dipartita dal sapore ...

Sandra Milo - dalla magia della Dolce Vita allo sguardo verso il futuro - The Social Post : Non ama più la politica perchè secondo lei non ha più ideali ed è solo un business. Guarda poco la tv, le piace Amici di Maria De Filippi perchè in qualche modo asseconda i sogni e crea la magia nei ...

Primo poster di The Walking Dead 9 tra Campidoglio distrutto ed elicotteri : Mancano pochi giorni all'inizio del Comic-Con di San Diego ma AMC ha deciso di stuzzicare i fan rilasciando il Primo poster di The Walking Dead 9. La serie tornerà in onda verso metà ottobre, sempre al lunedì, ma proprio all'evento di San Diego saranno svelati i primi dettagli e il Primo trailer alla presenza di alcuni membri del cast, Andrew Lincoln compreso. Proprio quest'ultimo ormai è dato in partenza da alcune settimane e se alcuni danno ...

Andrew Lincoln e Lauren Cohan presenti al panel di The Walking Dead al Comi-Con 2018? Arriva la risposta ufficiale : Andrew Lincoln lascerà o meno The Walking Dead a metà della nona stagione? Questa sembra la domanda tormentone di questa estate e mentre l'attore ha lasciato il set per volare in Inghilterra e stare con la sua famiglia, c'è chi cerca un indizio per capire se si tratta solo di vacanze o un addio definitivo. L'attore che presta il volto al protagonista Rick Grimes ormai da nove anni porta ancora la barba bianca che abbiamo visto nelle foto ...

Il sacrificio del cervo sacro - The Killing of a Sacred Deer - - Milano Post : E nulla egli può nello scorrere del tempo contro il male che tocco di assurdo realistico, incomprensibile alla scienza medica si abbatte sui propri figli: prima Bob, poi Kim in attesa di colpire la ...

Tre manifesti - L’ora più buia - The Post : blu-ray tra politica - storia e Oscar : L’ultima edizione degli Oscar ci ha lasciato almeno 6 titoli imponenti, per forma come per contenuti. Tre riguardano politica, storia e giustizia. Era da un po’ che non si vedeva tanto cinema politico tutto insieme. The Post, varie candidature (2 agli Oscar e 6 ai Golden Globes) ma pochi premi, giusto in zona palmares ha chiaramente ceduto il passo a registi, autori e attori carismatici ma meno blasonati del trio Spielberg/Streep/Hanks. ...

Spyros Theodoridis si è spostato/ Unione civile col compagno Marco per il primo vincitore di Masterchef Italia : Spyros Theodoridis, il vincitore della prima edizione di Masterchef Italia, si è spostato. Ieri, 24 giugno, si è unito civilmente col compagno Marco(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Money in The Bank 2018 – Paige aggredita e insultata da un fan all’uscita : la risposta social è fantastica [FOTO] : Episodio davvero spiacevole accaduto a Paige al termine di Money in the Bank 2018: la gm di SmackDown è stata aggredita e insultata da un ‘fan’ Ieri notte, al termine del grande spettacolo di Money in the Bank, è stato registrato un fatto alquanto spiacevole. All’uscita del palazzetto, Paige è stata aggredita ed insultata da un ‘fan’, che l’ha presa in giro per il suo aumento di peso. La gm di SmackDown ha ...

Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite : L'interfaccia dedicata alla personalizzazione dell'esperienza pubblicitaria Google si veste a nuovo con il Material Theme. Intanto arriva App Maker per gli utenti G Suite e presto Goole Tasks avrà la propria applicazione standalone. L'articolo Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite proviene da TuttoAndroid.

The Nun - il teaser e il poster : Svelato il teaser Trailer Ufficiale Italiano e il poster Ufficiale di The Nun " La vocazione del male , nuovo horror firmato da Corin Hardy e prodotto da James Wan con Peter Safran. Cinematografo.

The Crew 2 : rivelati i piani post lancio : Ubisoft svela i propri piani post lancio per il suo imminente gioco di corse open world, The Crew 2. Il lancio del gioco, previsto per il 29 giugno su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X e Windows PC, sarà solo l'inizio del viaggio per tutti gli appassionati di motori, poiché il team di sviluppo introdurrà molti nuovi contenuti attraverso una serie di aggiornamenti costanti. Ubisoft ha svelato anche il Season ...

"Posta & The city" a Sondrio : Juliana Moreira è al fashion show : Per 'Posta & the city' è tutto pronto, ma sabato 2 giugno ci sarà una sorpresa sul programma . La conduttrice Ellen Hidding non potrà partecipare alla festa promossa dall'Hotel della Posta per una ...