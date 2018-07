THE GOOD DOCTOR Anticipazioni seconda puntata e diretta 17 luglio | lavoro sporco per

THE GOOD DOCTOR / Anticipazioni e diretta prima puntata : Shaun salva la vita ad un bambino (17 luglio) : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 17 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il giovane chirurgo Shaun sfrutta il suo autismo per risolvere casi complicati.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:51:00 GMT)

THE GOOD Doctor dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : THE Good Doctor dove vedere. Dal 17 luglio 2018 arriva su Rai 1 la serie tv americana che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI CAST E PERSONAGGI The Good Doctor dove vedere le puntate in tv, streaming e replica La serie tv The Good Doctor andrà in onda in prima serata su Rai 1 il martedì sera a ...

THE GOOD Doctor prima puntata : trama e anticipazioni 17 luglio 2018 : THE Good Doctor prima puntata. Arriva su Rai 1 da martedì 17 luglio 2018 la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING ...

Cast e personaggi di THE GOOD Doctor al via su Rai1 con Freddie Highmore di Bates Motel : anticipazioni 17 luglio : Cast e personaggi di The Good Doctor occuperanno il prime time di Rai1 a partire da oggi, 17 luglio, e per i prossimi martedì sera fino a che la prima stagione della nuova serie con Freddie Highmore non si concluderà. Il protagonista che il pubblico di casa Rai ha avuto modo di apprezzare in Bates Motel, questa volta presterà il volto a Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico. A firmare la serie è stato David Shore, papà di Dr House ...

Anticipazioni THE GOOD Doctor - seconda puntata del 24 luglio : Shaun rimproverato da Neil : Su Raiuno è arrivata la serie rivelazione degli ultimi anni dal titolo The Good Doctor. Il protagonista è il giovane chirurgo pediatra Shaun Marphy che dice addio alla sua vita di campagna per trasferirsi nel prestigioso ospedale di St. Bonaventure in California. Ma non si tratta di un medico qualunque perché Shaun è affetto da autismo. Martedì 24 luglio in prime time su Raiuno andrà in onda la seconda puntata, durante la quale vedremo che il ...

«THE GOOD Doctor» sbarca su Raiuno : «Grey’s Anatomy» - fatti in là : Dopo lo psicopatico Norman Bates di Bates Motel, la serie prequel di Psycho, la nuova sfida televisiva di Freddie Highmore è The Good Doctor (dal 17 luglio alle 21:25 su Raiuno), la nuova creatura di David Shore (Dr. House) dove è il protagonista Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la sindrome di Savant. LEGGI ANCHE«Patrick Melrose»: Benedict Cumberbatch antieroe dandy Dal Wyoming, Shaun arriva in un prestigioso ospedale di San José, ...

THE GOOD Doctor : su Rai 1 arriva un chirurgo affetto da autismo : The Good Doctor arriva un’altra novità nell’estate di Rai 1, e la si può considerare senz’altro interessante. Questa sera alle 21.25 debutta la serie americana The Good Doctor, che racconta la vita professionale di un giovane medico autistico, arrivato in California dopo un’infanzia travagliata trascorsa in periferia. The Good Doctor: trama della nuova serie di Rai 1 Lui è Shaun Murphy, un giovane chirurgo affetto dalla ...

THE GOOD Doctor - autistico come Rain Man ma con il camice : Dagli autori di Dr House un altro medico in camice bianco con super problemi, al via su Rai1 The Good Doctor dove il medico è un Rain Man che applica il suo genio come chirurgo. Straordinario successo per la ABC la serie racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore star di Bates Motel ma visto anche in film come La fabbrica di cioccolato e Spiderwick), un giovane chirurgo autistico con la sindrome del savant. La stessa ...

