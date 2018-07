The Doors | i 50 anni di Waiting for the sun

gqitalia

(Di martedì 17 luglio 2018) Sono 50 le candeline che compie Wainting for the sun, terzo album dei The, che nel 2018 festeggia unversario così importante. A onor del vero, il disco fu pubblicato il 3 luglio 1968, ma i festeggiamenti si compiranno solo a settembre, quando uscirà la 50thversary Deluxe Edition, ristampa speciale che comprende un doppio CD, un LP e una serie di registrazioni rimasterizzate e di alcune canzoni inedite registrate in studio e brani dal vivo del concerto del ’68 a Copenaghen, oltre al vinile del singolo Hello, I Love You con l’originale B-side di Love Street. È un disco strano,for the sun, definito il più commerciale dalla critica, e fortemente avversato perché si discosta dalle sonorità dei precedenti. Pubblicato appunto nel 1968, fu l’unico album deiad ottenere la prima posizione nella classifica americana di Billboard, rimanendoci per ...