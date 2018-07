The Blacklist 4 anticipazioni del 17 luglio | segreti rivelati

Cast e personaggi di The Blacklist 4 in prima visione su Rai2 : anticipazioni 17 e 24 luglio : Alta tensione su Rai2 questa sera dove, in seconda serata, il pubblico avrà modo di conoscere o ritrovare Cast e personaggi di The Blacklist 4. L'appuntamento è con la prima visione assoluta, a partire dalle 23.35, con la serie James Spader e Megan Boone, rispettivamente Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI, e Elizabeth Keen, una giovane analista in servizio al Bureau. I nuovi episodi ancora inedici in chiaro andranno ...

The Blacklist 6/ Anticipazioni - ci sarà la sesta stagione? Intanto c'è già chi si immagina come sarà la trama : Gran finale di stagione oggi, 15 giugno, su Fox per la quinta stagione di BLACKLIST, ma sarà anche l'ultima? Dopo tante discussioni e trattative, la rete ha deciso di rinnovare la serie(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:38:00 GMT)

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 15 giugno 2018 : Liz scopre la verità sulle ossa! (finale di stagione) : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 15 giugno 2018, su Fox Crime. L'ultima corsa fra Red e Liz obbligherà uno dei due a pagare un prezzo fin troppo alto. (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:20:00 GMT)

The Blacklist 5/ Anticipazioni dell'8 giugno 2018 : Samar è ancora viva? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, su Fox Crime. Aram cerca un modo per trovare Samar; Red partecipa all'asta per recuperare la valigia. (Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:18:00 GMT)

The Blacklist 5/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018 : Liz è ad un solo passo dalla verità : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'1 giugno 2018, su Fox Crime. Liz cerca ancora di scoprire il segreto di Red: tutto dipende dalla sopravvivenza di una ragazzina. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:19:00 GMT)

The Blacklist 6 spoiler : quale sarà il destino di Aram e Samar? : The Blacklist 6 spoiler – La serie Tv e la sua sesta stagione affronteranno ancora l’altalena emotiva fra i due protagonisti e non solo. Il tema delle relazioni ha interessato nel corso degli anni anche gli altri protagonisti, personaggi secondari compresi. Gli spoiler di The Blacklist 6 ci promettono un indizio su Aram e Samar, due dei personaggi più amati dai telespettatori internazionali. The Blacklist 6 spoiler: Aram e Samar, ...

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 25 maggio 2018 : il ricatto di Red a Garvey : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 25 maggio 2018, su Fox Crime. Liz si unisce a Lilian per cercare di incastrare Garvey, ma Red è riuscito a ricattarlo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:10:00 GMT)

The Blacklist 5/ Anticipazioni 18 maggio 2018 : Red ha un'altra figlia? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 18 maggio 2018, su Fox Crime. Un incontro misterioso di Garvey accende dei dubbi su Red e sui resti della valigia. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:24:00 GMT)

The Blacklist 6 confermato - la NBC dà l’okay alla sesta stagione : The Blacklist 6 è stato confermato! Ottime notizie per i fan del Blacklister interpretato da James Spader. La sesta stagione della serie crime con protagonista Megan Boone tornerà presto sul piccolo schermo internazionale. The Blacklist 6 è una delle ultime conferme del network americano e segue a ruota l’ondata di rinnovi e cancellazioni avvenuti in questi ultimi giorni. The Blacklist 6, la serie cult continua The Blacklist 6 è uno degli ...

The Blacklist 5/ Anticipazioni dell'11 maggio 2018 : Liz affronta Red. Scoprirà la verità? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'11 maggio 2018, su Fox Crime. Liz non è disposta a tollerare altre bugie da Red. Collaborerà con il BLACKLISTer per incastrare Garvey?(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:26:00 GMT)