Terremoto in provincia di Cuneo alle 20.13 - paura in molti comuni alpini : Una scossa di Terremoto è stata registrata in serata in provincia di Cuneo , nelle Alpi occidentali. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato alle 20.13 un sisma di magnitudo 3.3 a ...

Terremoto - scossa in Sicilia : paura in provincia di Palermo [MAPPE e DATI] : paura stamani in Sicilia dove poco fa è stata avvertita una scossa di Terremoto. La scossa, di magnitudo 3.7, è avvenuto alle ore 09.11. L’epicentro è stato registrato a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a soli 5.3 Km di profondità.-- Si è trattata di una scossa molto superficiale, che è stata avvertita ...

Terremoto magnitudo 3.6 in provincia di Modena : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato oggi alle 09:32 in provincia di Modena. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Modena Data 01/07/2018 UTC 07:32:16 Latitudine 44.20° Longitudine 10.56° magnitudo 3.6 Profondità 14 Km La presente scheda elenca ...

Terremoto sugli Appennini - sciame sismico in provincia di Modena : Terremoto sugli Appennini, sciame sismico in provincia di Modena La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E’ stata avvertita anche a Bologna e Lucca Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto sugli Appennini - sciame sismico in provincia di Modena - : La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E' stata avvertita anche a Bologna e Lucca

Scossa di Terremoto tra Emilia-Romagna e Toscana : avvertita in provincia di Modena e Lucca [DATI e MAPPE]

Terremoto Cosenza : scossa di magnitudo 3.5 questa notte/ Trema anche la provincia di Crotone : Terremoto Cosenza: scossa di magnitudo 3.5 questa notte, Trema anche la provincia di Crotone, con una scossa di 2.9. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o a persone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:29:00 GMT)

Terremoto in provincia di Cosenza - scossa magnitudo 3.5 : Terremoto in provincia di Cosenza, scossa magnitudo 3.5 Il sisma si è verificato nell'entroterra calabrese, a 4 chilometri da Bocchigliero Parole chiave: Terremoto Cosenza ...

Terremoto in provincia di Rieti - tutti i precedenti storici : Questa notte, precisamente all'1:20 ora italiana, un Terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter è stato registrato dalla Sala Sismica di INGV-Roma sempre nel settore dell'Appennino del Centro Italia. La scossa, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel comune di Borbona, in provincia di Rieti, nell'alto Lazio e avrebbe interessato altri piccoli centri, fra cui Posta, Micigliano, ...

Terremoto - forte scossa in provincia di Piacenza. 'Paura anche a Parma - Fidenza e La Spezia' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più ...

Terremoto - sciame sismico in Sicilia : due scosse in provincia di Messina [MAPPE e DATI]