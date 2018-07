Terremoto | ENEA sperimenta tecnologia per beni culturali a rischio crollo

Terremoto : ENEA sperimenta tecnologia innovativa che individua beni culturali a rischio crollo : individuare le porzioni di monumenti più fragili e a rischio crollo o le parti di un affresco più degradate e soggette a distacco, per metterle in sicurezza prima che una scossa sismica si verifichi. Oggi è possibile grazie al “moto magnificato”, una tecnologia innovativa utilizzata dall’ENEA per la prima volta al mondo sul patrimonio culturale, in grado di prevedere il comportamento degli edifici o delle strutture, prima di un Terremoto. In ...