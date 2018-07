Terremoto | ENEA sperimenta tecnologia innovativa che individua beni culturali a rischio

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018)re le porzioni di monumenti più fragili e acrollo o le parti di un affresco più degradate e soggette a distacco, per metterle in sicurezza prima che una scossa sismica si verifichi. Oggi è possibile grazie al “moto magnificato”, unautilizzata dall’per la prima volta al mondo sul patrimonio culturale, in grado di prevedere il comportamento degli edifici o delle strutture, prima di un. In pratica, amplificando i piccoli movimenti presenti nei video delle vibrazioni indotte dai micro tremori naturali (vento, traffico, vibrazioni), questa innovazione consente di rendere ben visibili gli spostamenti dell’oggetto analizzato, con un dettaglio di pochi millesimi di millimetro. Sviluppata dal MIT di Boston per applicazioni in campo medicale e della security, l’ha utilizzato questaper il monitoraggio e la prevenzione sismica ...